محافظ الشرقية: تخصيص سيارتين لنقل تمريض المبرة لمنازلهم بعد ساعات الحظر

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، تخصيص سيارتين (مينى باص) ، تابعتبن لإدارة صندوق الخدمات بالديوان العام ، لنقل أطقم التمريض العاملين بمستشفى المبره ووحدة الغسيل الكلوى إلى منازلهم ، والذين تنتهى نوبتجيات عملهم بالمستشفى أثناء ساعات حظر التجوال ، وذلك تيسيراً عليهم وحرصاً على صحتهم وسلامتهم، مؤكدا أنه تم التنسيق مع مدير أمن الشرقية، لاستخراج التصاريح الأمنية اللازمة لتسيير السيارات المخصصة لنقل أطقم التمريض من مستشفى المبرة إلى منازلهم وتأمين حركة السائقين أثناء ساعات حظر التجوال.

وقال إن المحافظة تقدم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي، وتسعى لتوفير كافة سبل التنقل والراحة للأطباء وأطقم التمريض للاستمرار فى عملهم وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضي، متمنياً لجميع المرضى والمصابين بفيروس كورونا المستجد الشفاء العاجل.

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفة إقامة تتسع لاستقبال 190 حالة. وكذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات ( الحميات - الامراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة " - مستشفى صيدناوى " قسم العلاج الاقتصادى " باجمالى 301 سرير داخلى و 93 سريرا بأقسام العناية المركزة و65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبية مدربة تشمل 541 طبيبا و1028 منت التمريض.