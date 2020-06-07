محافظ الدقهلية : 440 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات جديدة لشباب الخريجين

الدقهلية - شريف الديب

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، صرف الدفعة 139 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين ، بدون فوائد عن شهر مايو الماضي ، لاقامة مشروعات جديدة ، وبلغت قيمتها 440 ألف جنيه ، وأضاف أن إجمالى المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 85 مليون و923 ألف جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية ، على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز، وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع، وتخلق فرص عمل جديدة ،كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط،والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات .

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد،وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات فى السداد،فضلا عن وعى شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

ومن جانبها قالت زينب الامشاطى مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية ل27شخص ( 12ذكور ،15إناث )على مستوى 9 وحدات محليـة بالمحافظة ليصل عدد المستفيدين من قروض الجهاز إلى11 ألف و599 من الجنسين (5573 ذكور،6026اناث ) .