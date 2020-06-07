محافظ الدقهلية: إنارة الشوارع والميادين بكشافات الليد وتوريد 155243 كشافًا

الدقهلية - شريف الديب

فى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدفعة الجديدة من كشافات الليد 150 وات لإضاءة الشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بهدف تحسين مستوى الإضاءة والإنارة بالشوارع والميادين.

مشيرا إلى أنه وصل اليوم 1200 كشاف، عبارة عن توريد جديد لاستكمال المرحلة الرابعة للتوريد، والتى بدأت شهر مارس الماضىى، ويتم تسليمهم لمركزى بلقاس وشربين.

وقال المحافظ أنه فى اطار المرحلة الرابعة، تم قبل ذلك تسليم 1300 كشاف لكل من جمصة وطلخا، 2600 كشاف لكل من حى شرق وغرب المنصورة، ومركز المنصورة وأجا وميت غمر.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه سبق وأن وردت الهيئة العربية للتصنيع مراحل ثلاثة سابقة بإجمالى 155243كشاف ليد 150 و100 وات، تم توزيعهم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة.

وجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية، سبق وأن كلف المهندسة شيماء صديق مدير عام المرافق للتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لعمل حصر شامل لأعمدة الإنارة نطاق كل مركز ومدينة وحى لتوفير كشافات إنارة ليد لجميع الأعمدة بنطاق المحافظة فى إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات وضمنها خدمات الإنارة حفاظا على المظهر الحضارى للدقهلية.

محافظ الدقهلية يتفقد كشافات الليد

محافظ الدقهلية يتفقد كشافات الليد

محافظ الدقهلية يتفقد كشافات الليد

محافظ الدقهلية يتفقد كشافات الليد