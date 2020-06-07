اليوم السابع
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محافظ أسيوط: استكمال خطة التطوير والتجميل بشوارع وميادين حى شرق وغرب

الأحد، 07 يونيو 2020 01:18 م
محافظ أسيوط: استكمال خطة التطوير والتجميل بشوارع وميادين حى شرق وغرب اعمال النظافة
أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استكمال تنفيذ خطة المحافظة فى التجميل والتطوير واستمرار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات لافتاً إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بضرورة تكثيف حملات النظافة واستكمال الأرصفة وطلاء البلدورات رفع كفاءة الشوارع لإضفاء مظهر حضارى وجمالى على الأحياء والمدن والتنسيق بين كافة الجهات المعنية فى تنفيذ خطة المحافظة الموضوعة بكافة القطاعات بناءاً على توجهات القيادة السياسية.

ولفت فى بيان إلى القيام بدهان البلدورات والأرصفة و ووضع أحواض للزهور بالشوارع وتجديد مقاعد الانتظار بشوارع المدينة مشيرًا إلى استمرار العمل وتقديم كامل الدعم للإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطن وذلك طبقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط أن رئاسة الحى قامت بدهان الأرصفة والبلدورات بالجزيرة الوسطى أمام  مجمع مواقف سيارات الأجرة بالأزهر وكذلك تركيب بلاط للأرصفه بجانب سور مصنع سيد ووضع مزهريات على الرصيف تمهيدًا لتشجيرها  فضلا عن إصلاح برجولات ومقاعد انتظار المواطنين بالشوارع وتركيب أخشاب جديده لها وذلك لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين وذلك فى إطار توجيهات محافظ أسيوط بالاستمرار فى تجميل الشوراع والميادين والحفاظ على المظهر الجمالى للمحافظة.

من جانبه أشار أيمن محروس رئيس حى شرق إلى أنه فى إطار توجيهات محافظ أسيوط بصيانة وإصلاح كشافات الإنارة وتزويدها بشوارع وميادين الحى تم إضاءة مدخل ميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا" واسفل كوبرى الجلاء أمام مسجد ناصر مؤكدا على استمرار الأعمال خلال الأيام المقبلة حسب اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى للحي.

 


محافظ أسيوط

استكمال خطة التطوير

التجميل بشوارع وميادين

حى شرق وغرب

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