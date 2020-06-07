محافظ أسيوط: استرداد 26 فدان أملاك دولة بمركز أبنوب

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة بمراكز وقرى ونجوع المحافظة طبقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لقطع الطريق أمام المستغلين للظروف التي تمر بها البلاد والتركيز في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" .

ولفت فى بيان إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتحرير محضر "جنح طوارئ" وإحالتهم للنيابة العسكرية مشيراً إلى استرداد 26 فدان أراضي أملاك دولة وإزالة مبان على أراضي زراعية بمساحة 3 قيراط و13سهم بمركز أبنوب خلال إحدى الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة حملة مكبرة استهدفت إزالة المخالفات والتعديات بمركز أبنوب بمشاركة تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ونواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي لتنفيذ قرارات إزالة لبعض مخالفات وتعديات على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة حيث تم استرداد 26 فدان أراضي أملاك دولة فضلاً عن تنفيذ قرارات لإزالة تعديات عبارة عن 3 قيراط و13سهم مبان على أراضي زراعية بمركز أبنوب.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة ؛ فيما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.