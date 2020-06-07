اليوم السابع
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محافظة الجيزة: استرداد 130 فدان من أملاك الدولة بالواحات البحرية..صور

الأحد، 07 يونيو 2020 03:44 م
محافظة الجيزة: استرداد 130 فدان من أملاك الدولة بالواحات البحرية..صور استرداد 130 فدان بالواحات البحريرة
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت أجهزة محافظة الجيزة من استرداد 130 فدان بمنطقة الباويطي بمركز ومدينة الواحات البحرية، وذلك بعد إزالة تعديات عليها، حيث قاد الدكتور صبري شاكر رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، حملة إزالة للتعديات عبارة عن حجرة من بلوك الحجر الجيري وردم بئر مياه جوفي غير مرخص .
 
وفى سياق أخر واصلت محافظة الجيزة مجهودتها في اعمال التطهير والتعقيم حيث تم تطهير 240 محل تجاري و180 واجهة منزل بالإضافة إلي المنشآت الحكومية وذلك بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
 
ونفذت مديرية الطب البيطري تحت اشراف الدكتور إشراف الدكتور اسماعيل توفيق مدير المديرية ، خلال ايام الخميس و الجمعة و اليوم السبت ، حملات رش وتطهير الأتي :
  • العمرانية: تطهير وتعقيم الديوان العام و مباني مديرية الطب البيطري .
  • الوراق: تطهير وتعقيم المركز الطبي لجمعيه تنميه المجتمع بوراق الحضر - سوق شارع البنان بالكامل، والشوارع المحيطة بمعهد تيودور بلهارس بالكامل - شارع احمد حامد من شارع التل بواقع 10 شوارع بمعدل 100 واجهه منزل و120محل .
  • شمال الجيزة: تطهير وتعقيم شارع البراجيل يمين و شمال باجمالي عدد 80 منزل و 120 محل تجارى - موقف المطار و شارع المطار .
  • وفى الواحات البحرية تم تطهير وتعقيم مبني اداره شبكات كهرباء الواحات مكون من خمس طوابق والمسجد المقابل المبني والشوارع المحيطة به .
  • و في العياط تم تطهير وتعقيم مركز ومدينة العياط والوحدة الميكانيكية والحملة والمباني بالكامل ومكاتب الموظفين- اداره العياط البيطرية، كما تم تطهير وتعقيم مكاتب مدينة الجيزة بحي جنوب الجيزة .
استرداد 130 فدان بالواحات البحريرة (3)
استرداد 130 فدان بالواحات البحريرة 

استرداد 130 فدان بالواحات البحريرة (4)
استرداد 130 فدان بالواحات البحريرة 

استرداد 130 فدان بالواحات البحريرة (5)
استرداد 130 فدان بالواحات البحريرة 

استرداد 130 فدان بالواحات البحريرة (6)
استرداد 130 فدان بالواحات البحريرة 

استرداد 130 فدان بالواحات البحريرة (1)
استرداد 130 فدان بالواحات البحريرة 

استرداد 130 فدان بالواحات البحريرة (2)
استرداد 130 فدان بالواحات البحريرة 

 


الجيزة

تعقيم الشوارع

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

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