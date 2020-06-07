اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 09:42 م
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محاضرات عن قانون الخدمة المدنية والإدارة العامة بدورة تأهيل الشباب فى بنى سويف

الأحد، 07 يونيو 2020 09:00 م
محاضرات عن قانون الخدمة المدنية والإدارة العامة بدورة تأهيل الشباب فى بنى سويف جانب من الدورة التدريبية
بنى سويف أيمن لطفى

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تتواصل فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب، التي انطقلت الثلاثاء الماضى، والتي تستغرق 3 أسابيع ،حيث تضمنت محاضرات "اليوم الأحد " موضوعات قانون الخدمة المدنية ، والإدارة العامة.

 

وتابع سير منظومة العمل بالبرنامج التدريبي ، نائب محافظ بني سويف السيد بلال حبش،حيث يتم عرض تقرير يومي على المحافظ بتفاصيل كل الجلسات، لتقييم كل يوم على حدة ، ومدى الاستفادة من تلك البرامج التدريبية والتأهيلية ، بهدف دعم نقاط القوة ، وتلافي السلبيات أولا بأول.

 

كما يتم بشكل يومي متابعة  تنفيذ الدورة بتكليفات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف كل من : الأستاذ محمد جبر الأمين العام للمجلس الاستشاري ، ومشرف مبادرة تمكين ، والأستاذة هند أحمد الأمين العام المساعد.

 

تجدر الإشارة أن الدورة تشهد مشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وقيادات تنفيذية وأمنية للتدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات مثل :القانون،الإدارة، الأمن القومي ، التواصل الفعال ،مكافحة الفساد، الاقتصاد ، الإعلام ،والمساءلة الاجتماعية ،وإدارة الأزمات

 

 


بنى سويف

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