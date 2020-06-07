محاضرات عن قانون الخدمة المدنية والإدارة العامة بدورة تأهيل الشباب فى بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

تتواصل فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب، التي انطقلت الثلاثاء الماضى، والتي تستغرق 3 أسابيع ،حيث تضمنت محاضرات "اليوم الأحد " موضوعات قانون الخدمة المدنية ، والإدارة العامة.

وتابع سير منظومة العمل بالبرنامج التدريبي ، نائب محافظ بني سويف السيد بلال حبش،حيث يتم عرض تقرير يومي على المحافظ بتفاصيل كل الجلسات، لتقييم كل يوم على حدة ، ومدى الاستفادة من تلك البرامج التدريبية والتأهيلية ، بهدف دعم نقاط القوة ، وتلافي السلبيات أولا بأول.

كما يتم بشكل يومي متابعة تنفيذ الدورة بتكليفات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف كل من : الأستاذ محمد جبر الأمين العام للمجلس الاستشاري ، ومشرف مبادرة تمكين ، والأستاذة هند أحمد الأمين العام المساعد.

تجدر الإشارة أن الدورة تشهد مشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وقيادات تنفيذية وأمنية للتدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات مثل :القانون،الإدارة، الأمن القومي ، التواصل الفعال ،مكافحة الفساد، الاقتصاد ، الإعلام ،والمساءلة الاجتماعية ،وإدارة الأزمات