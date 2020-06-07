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مجلس مدينة الغردقة يشن عدة حملات لرفع مخلفات القمامة من الطريق الدائرى.. صور

الأحد، 07 يونيو 2020 11:34 ص
مجلس مدينة الغردقة يشن عدة حملات لرفع مخلفات القمامة من الطريق الدائرى.. صور رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اليوم، عدة حملات لرفع المخلفات المتراكمة على الطريق الدائري، بناء لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، برفع جميع المخلفات الموجودة بالطريق الدائرى، حرصا على سلامة قائدى السيارات، حيث تم رفع حوالى 700 طن مخلفات رتش وتراكمات بعدد من البؤر التى تم رصدها على الطريق الدائرى بنطاق حى جنوب.

وأكد مجلس مدينة الغردقة، أنه لاحظ اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، واللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، أثناء مرورهم الدورى على الطرق تلاحظ، بوجود كميات كبيرة من المخلفات فى المنطقة المحصورة بين مساكن الروضة وأبوعشرة والنجدة والمرور، والتى وجه بضرورة رفعها .

ووجه رئيس المدينة على الفور رؤساء الأحياء والمتابعة الميدانية بسرعة رفعها دون انتظار، حيث تم الدفع بمعدة متنوعة ما بين لوادر وسيارات نقل كبيرة لرفع كافة المخلفات المتراكمة، والتى كانت تشوه المظهر العام.

كما أكد رئيس مدينة الغردقة، لرؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية لحالة رفع جميع المخلفات كلا فى نطاقه، وعدم السماح بتكرار وجود أى مخلفات به، باعتباره أحد الطرق الحيوية الرابطة داخل وخارج مدينة الغردقة .

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برفع أكثر من 200 نقلة تراكمات قمامة ورتش مبانى بمنطقة الكهف والمستلزمات بحى جنوب الغردقة، ووجه رئيس المدينة أيضاً بضروره رفع جميع الأشغالات من سيارات متهالكة والمتواجوده بنطاق المناطق السكنيه

رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى (1)
رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى 

 

رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى (2)
رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى 

 

رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى (3)
رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى

 

رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى (4)
رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى

 

رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى (5)
رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى

 

رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى (6)
رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى

 

رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى (7)
رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى 

 

رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى (8)
رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى 

 


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