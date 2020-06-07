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مجلس الأمن القومى الأمريكى: نتطلع إلى أن تؤدى مبادرة مصر لوقف النار فى ليبيا

الأحد، 07 يونيو 2020 11:41 م
مجلس الأمن القومى الأمريكى: نتطلع إلى أن تؤدى مبادرة مصر لوقف النار فى ليبيا الجيش الليبى
كتب محمد عبد العظيم

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قال مجلس الأمن القومى الأمريكى، نتطلع إلى أن تؤدي مبادرة مصر حول الأزمة الليبية لوقف النار في ليبيا، وذلك وفق "العربية الحدث".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل بالأمس، كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ، المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية ، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، وسامح شكري وزير الخارجية ، واللواء عباس کامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء عقد في إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا وشعبها الشقيق في ظل العلاقات الخاصة التي تربط البلدين ، والتي تجعل من آمن ليبيا امتدادا للأمن القومي المصري ، فضلا عن تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.
 
وتعتمد المبادرة المصرية على التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وإستقلالها ، وإحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وبناء عليه إلتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.
 
وكذلك العمل على إستعادة الدولة الليبية المؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة وإستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية .

ليبيا

اخبار ليبيا

الجيش الليبى

مبادرة مصر

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