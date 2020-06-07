متظاهرون أمريكيون يهتفون ضد عمدة مينيابوليس.. والأخير يغادر .. فيديو

كتب محمد سعودي

هتف متظاهرون ضد عمدة مينيابوليس جاكوب فراي خلال تواجده بين المحتجين الذين ينددون بوفاة المواطن الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد، مما أجبره على مغادرة الاحتجاج.

"Go home Jacob! Go home!"



Minneapolis Mayor Jacob Frey was booed out of a protest after he said he did not support abolishing the police department. https://t.co/MgvPSrI0le pic.twitter.com/SzMTYXaHzQ — ABC News (@ABC) June 7, 2020

وجاء ذلك في الوقت الذي حاول فيه عمدة مينيابوليس أن يلقي كلمة بين المحتجين، حيث اعترف أمام المحتجين بضرورة الإصلاح الهيكلي، قائلا :"فيما يتعلق بكيفية عمل إدارة الشرطة، فإن النظام العنصري يحتاج إلى إصلاح".

Minneapolis mayor's attempt to show solidarity with protesters takes an unexpected turn here. pic.twitter.com/DLchX1e8si — Liam Donovan (@LPDonovan) June 7, 2020

وأظهرت لقطات فيديو، أحد منظمي الاحتجاجات يأخذ الميكرفون من عمدة مينيابوليس، قائلا له: "لدينا سؤال نعم أو لا لك. نعم أم لا، هل ستلتزم بتمويل قسم شرطة مينيابوليس؟".

وبعد فترة وجيزة، أجاب فراي أنه "لا يدعم الإلغاء الكامل للشرطة"، مما أدى إلى دعوات الحشد ضد عمدة مينيابوليس للعودة إلى المنزل، هاتفين " جاكوب.. عد إلى المنزل"، بحسب موقع " insider".



متظاهرون أمريكيون يهتفون ضد عمدة مينيابوليس (1)

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة احتجاجات غاضبة غير مسبوقة منذ عقود أشعلت على خلفية مقتل المواطن أمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020، حين قضى اختناقا عندما ضغط شرطي "أبيض" بركبته على عنقه حتى الموت بعدما احتجزه مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضا، وقد أثارت تلك الواقعة موجة غضب عارما في الولايات المتحدة امتدّت إلى عشرات المدن الأمريكية وخروج مئات الآلاف إلى الشوارع يوميا تنديدا بالعنصرية والعنف، الذي تمارسه الشرطة وغياب المساواة في المجتمع الأمريكي.



متظاهرون أمريكيون يهتفون ضد عمدة مينيابوليس (2)



متظاهرون أمريكيون يهتفون ضد عمدة مينيابوليس (3)