متظاهرون أمريكيون يهتفون ضد عمدة مينيابوليس.. والأخير يغادر .. فيديو

هتف متظاهرون ضد عمدة مينيابوليس جاكوب فراي خلال تواجده بين المحتجين الذين ينددون بوفاة المواطن الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد، مما أجبره على مغادرة الاحتجاج.

"Go home Jacob! Go home!"



Minneapolis Mayor Jacob Frey was booed out of a protest after he said he did not support abolishing the police department.