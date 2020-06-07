اليوم السابع
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كيف حاول رئيس أمريكا نشر 10 آلاف جندى فى واشنطن بعد مظاهرات البيت الأبيض؟

الأحد، 07 يونيو 2020 04:41 م
كيف حاول رئيس أمريكا نشر 10 آلاف جندى فى واشنطن بعد مظاهرات البيت الأبيض؟ ترامب
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع روسيا اليوم، أن مسئولا أمريكيا كبيرا أكد أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سعى إلى نشر 10 آلاف جندى فى العاصمة واشنطن لمنع استمرار الاحتجاجات، إلا أن إدارته رفضت ذلك بشدة، موضحا أن ترامب قال لمستشاريه خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضى إنه يريد نشر 10 آلاف جندى من قوات الجيش فى منطقة واشنطن لوقف الاضطرابات المدنية احتجاجا على مقتل المواطن ذى البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد عناصر فى شرطة مدينة مينيابوليس.

ولفت المسئول الأمريكى إلى أن وزير الدفاع الأمريكى، مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلى، ووزير العدل، وليام بار، أوصوا في ذلك الاجتماع بعدم نشر القوات، حيث إن هذا الاجتماع شهد خلافات في الرأي، وهذه الرواية لمطلب ترامب خلال مناقشة حامية في المكتب البيضاوي تبين مدى اقتراب الرئيس من تنفيذ تهديده بنشر قوات الجيش النظامية رغم معارضة قيادات وزارة الدفاع واكتفت إدارة ترامب بتحريك قوات الحرس الوطني لنشرها في العديد من الولايات الأمريكية، إضافة إلى رفع درجة التأهب في بعض وحدات الجيش استعدادا لنقلها المحتمل إلى العاصمة وحرك إسبر قوات عاملة من الفرقة 82 المحمولة جوا ووحدات أخرى في واشنطن تحسبا للاحتياج إليها، وقد رحلت من مواقعها منذ ذلك الحين.

 


ترامب

مظاهرات

ازمه أمريكا

احتجاجات

الحرس الوطنى

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