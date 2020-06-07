كيف توفر التعليم مناخا صحيا للطلاب أثناء امتحان الثانوية؟.. اعرف التفاصيل

كتب ـ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل توفير مناخ صحى آمن للطلاب أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة للوقاية والحماية من فيروس كورونا، اليوم السابع" يستعرض فى النقاط التالية آليات وضوابط وخطوات تأمين الطلاب صحيا.



ـ توفير وسائل تهوية داخل لجان السير.

ـ توفير أدوات للاستخدام فى الشرب للطلاب تستعمل مرة واحدة.

ـ تعقيم الحمامات قبل الاستخدام وبعدها.

ـ الزام كل طالب باستخدام أدواته فقط دون أدوات زميل له " قلم آلة حاسبه".

ـ تعقيم عميق لجميع اللجان قبل بدأ الامتحانات.

ـ قبل دخول اللجنة الفرعية يتأكد الملاحظ من أن الطالب قام بتعقيم يديه ولبس الكمامة بطريقة صحيحة.

ـ الإعلان عن طرق الوقاية والأمور الاحترازية التي يجب اتباعها باللجنة من خلال

الملصقات.

ـ توفير لوحات ارشادية للطلاب لحظة دخولهم المدرسة للتوجه إلى اللجنة الفرعية اللجنة مباشرة وفق رقم الجلوس.

ـ توفير قرابة 34 مليون كمامة لتوزيع على الطلاب أيام الامتحانات.

ـ توفير قرابة 17 ألف جهاز كاشف حرارة لاستخدامه داخل اللجان.

ـ توفير قرابة 7 مليون جاونتى داخل اللجان.

ـ توفير مطهرات تصل إلى 6 آلاف زجاجة.

ـ السماح بالتحرك إلى الأدوار اعتباراً من الساعة الثامنة والنصف في ضوء

اللوحات الإرشادية.

ـ بدء لجنة الامتحان من العاشرة صباحا وليست التاسعة.

ـ في حال التأكد من عدم الملائمة الصحية يتم طلب سيارة الاسعاف ونقل الطالب إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك ويثبت في محضر باللجنة.

ـ عدم تزاحم الطلاب أثناء دخول اللجنة أو وقت الخروج.

ـ تطبيق كافة الاجراءات الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة.



