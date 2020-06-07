وقالت وزارة الوحدة في سول (حسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية) إن الموقف الأساسي لكوريا الجنوبية يتمحور حول الالتزام بما اتفق عليه زعيما البلدين وعلى رأس ذلك إعلان بانمونجوم المشترك.

وجاء هذا الموقف بعد أن أبدت كوريا الشمالية احتجاجها الشديد على إرسال المنشورات المناهضة لنظامها من قبل منظمات مدنية في الجنوب، مهددة بإغلاق مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين وذلك عبر تصريح أدلت به جبهة الوحدة التابعة لحزب العمال الحاكم الكوري الشمالي يوم امس الأول، لكن لم تذكر الوزارة تفاصيل عن الإجراءات التي تطرقت إليها كوريا الشمالية.

وسبق أن حذرت جبهة الوحدة بإمكانية إغلاق مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، بالإشارة إلى أن الجانب الجنوبي ليس له ما يقوله حتى ولو اختلفت بلادها المصاعب في المناطق الحدودية.

وتعليقا على ذلك، قال مسئول في وزارة الوحدة:" لقد أعدت الحكومة قانونا بشأن قضية إرسال المنشورات المناهضة للنظام الكوري الشمالي من قبل المنشقين الشماليين في كوريا الجنوبية، ونحن نؤكد عزمنا مواصلة تنفيذ الإجراءات التي تم التوصل إليها في إعلان بانمونجوم ".

وكانت جبهة الوحدة في بيونج يانج قد أعلنت في بيان أن النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم كيم يو-جونج وهي الشقيقة الصغرى للزعيم كيم جونج-أون صرحت بأنه يتعين على الجنوب الاستعداد لفسخ الاتفاقيات العسكرية المشتركة بين الكوريتين، ومنها إلغاء السياحة إلى جبل كومكانج وإزالة منشآت الشركات العاملة في مدينة كيسونج الحدودية بصورة نهائية.