اليوم السابع
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فوائد الملوخية على صحة الجسم والمناعة

الأحد، 07 يونيو 2020 01:00 ص
فوائد الملوخية على صحة الجسم والمناعة ملوخية - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الملوخية هى الأكلة المحببة عند الكثيرون ويحبها الكباروالصغار، كما تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع  saudi24تحتوى الملوخية على فيتامين سى وك ومواد مضادة للاكسدة وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنسيوم، وجميعها من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم.

ونظرا لاحتواء الملوخية على نسبة عالية من الفيتامينات فأن لها فوائد عديدة على الجسم وهى

فوائد تناول الملوخية

1:تحتوى الملوخية على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى.

2:تحتوى الملوخية على نسبة عالية من البوتاسيوم الذى يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم، لذلك ينصح مرضى الضغط المرتفع بتناول الملوخية دائما.

3:نظرا لاحتواء الملوخية على نسبة عالية من الفيتامينات فهى تعمل على علاج فقر الدم وتعوض الحديد الناقص فى الجسم.

4:تحتوى الملوخية على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات الهضمية وعسر الهضم.

5:تناول الملوخية يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم والوقاية من المشاكل التى يتعرض لها مرضى السكر.

6:ينصح بتناول الملوخية دائما وذلك لأنها تعمل على تقوية القلب والأوعية الدموية وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات، حيث تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات الهامة لصحة القلب.

7:تحتوى الملوخية على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من علامات التجاعيد والهالات السوداء.


ملوخية

فوائد الملوخية

تناول الملوخية

الملوخية

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