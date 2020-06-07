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غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

الأحد، 07 يونيو 2020 12:39 م
غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف على والرياح نشطة.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، وعلى شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة.

وشهد اليوم الأحد ارتفاع حاد فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،  والرياح معتدلة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة.

 

كما يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

 


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