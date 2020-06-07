عندما يكون جاهزا.. الصين: سنجعل مصل فيروس كورونا "منفعة عامة عالمية"

قال وانغ زيجانغ وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني اليوم الأحد إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وقال وانغ في مؤتمر صحفي في بكين إن الصين ستجعل المصل "منفعة عامة عالمية" عندما يكون جاهزا.
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قال وانغ زيجانغ وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني اليوم الأحد إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وقال وانغ في مؤتمر صحفي في بكين إن الصين ستجعل المصل "منفعة عامة عالمية" عندما يكون جاهزا.
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