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عرض سلع فاسدة ضبطت داخل متجر غير مرخص فى العمرانية على لجنة لفحصها

الأحد، 07 يونيو 2020 11:00 م
عرض سلع فاسدة ضبطت داخل متجر غير مرخص فى العمرانية على لجنة لفحصها سلع فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض سلع مجهولة المصدر تم ضبطها داخل متجر سلع غذائية غير مرخص فى العمرانية، على لجنة طبية لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على المدير المسئول عن شركة "غير مرخصة" لتجارة السلع الغذائية بالعمرانية، لاتهامه بحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد حيازة مالك شركة بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، لمنتجات مجهولة المصدر بالعمرانية.

بمداهمة الشركة تم ضبط المدير المسئول، وضبط بحوزته، 7,665 طن سلع غذائية "أرز أبيض – مكرونة" – 300 عبوة "زيت طعام"، مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".


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