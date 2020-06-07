طلاب جامعة الطفل بالزقازيق يبتكرون أحهزة تعقيم باستخدام الأشعة البنفسجية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت جامعة الطفل التابعة لجامعة الزقازيق، عن ابتكار مجموعة من طلابها، بوابة وجهاز تعقيم ضد فيروس كورونا باستخدام الأشعة البنفسجية لديها تأثير مميت على الفيروسات ومنها "كورونا".

وقال عاطف عامر منسق الجامعة، إن الأشعة البنفسجية تستخدم منذ فترة في عمليات تعقيم وكما أنها توجد في بعض أنواع فلاتر لتعقيم المياه، فهي لها تاثير مميت للفيروسات.

وأضاف أن ابتكار الطلاب الأطفال، جاء بعد الإطلاع على المراجع العلمية عبر الإنترنت وتوصلوا إلى أن الأشعة البنفسجية لديها تأثير على الفيروسات ومنها "كورونا" وبدأ يشكلون نماذج تتاح للتطبيق العملي بالفعل" لافتا إلى أحد الأطفال يدعى "كريم" قدم سيارة صغيرة الحجم مزودة بالأشعة البنفسجية ويمكن التحكم فيها آليا عن بُعد بحيث يمكن إدخال السيارة أسفل المكاتب والأسرة وأي مكان يمكن أن يتوقع بتواجد الفيروس فيه.

وأشار إلى أن الأشعة البنفسجية يمكن أن تعقم وتجري عملية مسح وتعقيم للمكان المستهدف" مثل المكاتب والمستشفيات والعيادات وغيرها.

ولفت إلى أن طفل آخر يدعى "عمار" قام بتصنيع وحدة مكونة من الأشعة البنفسجية موضحا أنه يمكن تشغيلها في المكاتب والمصانع وذلك في أوقات غير التي يتواجد فيها العاملين كما يمكن استخدامها في المستشفيات في الأوقات التي يخرج فيها المرضى للتعرض لأشعة الشمس.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(5770)لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي، ومستشفي الصوفية المركزي.