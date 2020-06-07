اليوم السابع
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طقس الخليج.. غائم بالإمارات حار فى البحرين وفرص لسقوط أمطار بالسعودية

الأحد، 07 يونيو 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. غائم بالإمارات حار فى البحرين وفرص لسقوط أمطار بالسعودية طقس الخليح
وكالات

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث تشهد السعودية استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة، مع استمرار فرص سقوط أمطار رعدية على عدة مناطق، بينما تشهد الإمارات طقسا غائما جزئيا وتشهد البحرين طقسا حارا نهارا مع تحذير من الأتربة.

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم  أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير ، الباحة و مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف ، الحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة وأجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، نجران والمدينة المنورة ، تبوك ، الحدود الشمالية، الجوف .


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

 

الإمارات

 

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا نهاراً وغائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق خاصة شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح "الإثنين" مع احتمال لتشكل الضباب أوالضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة شمالاً ومعتدلة الى نشطة غرباً على البحر، وتكون مثيرة ومحملة بالأتربة غرباً.

حركة الرياح : غربية - شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 45 كم/س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا ومضطربا غرباً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 02:15 والمد الثاني عند الساعة 52 :01 والجزر الأول عند الساعة 08:25 والجزر الثاني عند الساعة 19:31 ، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ومتوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 21: 11 والمد الثاني عند الساعة 22:24 والجزر الاول عند الساعة 17:11 والجزر الثاني عند الساعة 05:08 .

 

البحرين

 

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الأحد في مملكة البحرين سيكون حارا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ويكون معتدلاً في الليل، مشيرة إلى أن الرياح :شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة، وتقل سرعتها لتصل من 12 عقدة إلى 17 عقدة هذه الليلة.

 

وحذرت الأرصاد الجوية من رياح قوية إلى شديدة السرعة، موضحة أن ارتفاع الموج : من قدمين إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 4 أقدام إلى 7 أقدام في عرض البحر، حيث تسجل  درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية، وتسجل الرطوبة النسبية : العظمى 65% والصغرى 20%، ويسجل أعلى مد في الساعة 6:29 صباحاً وفي 6:18 مساء، وأدنى جزر في الساعة 12:36 مساء وفي الساعة 1:02 صباحاً وشروق الشمس في تمام الساعة 4:44 صباحاً والغروب عن الساعة 6:28 مساء.


 

 


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الخليج

السعودية

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