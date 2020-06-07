طبيب بالزقازيق يروى تفاصيل إصابته بكورونا وتجربته مع الحجر المنزلى

كتب ــ محمد رضا

روى الدكتور أكرم حجاب، طبيب أمراض النساء والتوليد، فى الزقازيق، تفاصيل تجربته مع الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وما اتخذه من إجراءات وفحوصات، كما أشار إلى كيفية تعاون الأطباء فى مستشفى الفحوصات والعزل بالزقازيق معه لإجراء المسحة "PCR" للتأكد من إصابته بالفيروس التاجى من عدمه، إضافة لتوضيحه تجربة الحجر الصحى المنزلى وتوافر العلاج له الذى سبق وأعلنت عنه وزارة الصحة.

وقال الدكتور أكرم حجاب، "أنا الحمد لله كويس.. حبيت بس اطمن الناس الكتير اللى بتسأل عليا.. أنا آسف طبعًا للناس اللى بتحاول تتواصل معايا وأنا للأسف مش قادر أرد عليهم.. القصة بدأت من 4 أو 5 أيام كان بدأ يجيلى ارتفاع حرارة بسيطة وتكسير فى الجسم وإسهال خفيف.. فقررت أعمل تحاليل علشان اطمن وكلهم طلعوا كويسين فقولت الحمد لله.. يومين كده ولقيت الأعراض زى ما هى تكسير فى الجسم وسخونية وتعب وشوية مغص ونفس الأعراض".

وأضاف "كان فى حد قريبنا عنده نفس الأعراض عمل مسحة والمسحة للأسف طلعت "موجب".. وكنت أنا ومراتى وعيالى كلنا بنشتكى من نفس الأعراض بردو.. فقولت لاء طبعًا أنا لازم أعمل مسحة خصوصًا إن الأعراض مكنتش بتتحسن عندى خالص، فتواصلت مع إدارة المستشفى عندنا والدكتور مدير المستشفى متأخرش الصراحة".

وتابع "أحب أشكر جدًا الدكتور أحمد سلامة، والدكتور نصر، إخواتى طبعًا.. ربنا يقويهم ويجعل كل الشغل الكتير اللى هما فيه ده فى ميزان حسناتهم يارب، هما وكل العاملين فى القطاع الصحى وبالذات الناس اللى شغالة فى العزل ويجعل كل الشغل ده فى ميزان حسناتهم يارب وينصرهم، لأن طبعًا الوضع صعب جدًا".

واستطرد، "المهم عملت المسحة وطلعت "موجب" الحمد لله.. فاتشخصت على إنى كورونا إيجابى.. ومفيش أعراض تنفسية الحمد لله، وعملت أشعة مقطعية على الصدر والأشعة معقولة الناس قالولى هتتعاد تانى بعد 3 أيام عشان نتطمن أكتر"، وأضاف "بدأت أخد العلاج بتاع بروتوكول العزل المنزلى.. معزول أنا ومراتى وعيالى فى البيت.. حالتنا الحمد لله مستقرة وماشيين على العلاج وكل اللى احنا محتاجينه دعواتكم".

ولفت "أنا لما عملت المسحة، فضلت أعلن إنى عملت مسحة وإنها "موجب" علشان أنا راجل موظف فى الحكومة وعندى شغلى وعندى شغلى الخاص فكان لازم إنى أخد أجازة وأقعد فى البيت واتعزل، وكان لازم الناس والمرضى بالذات تعرف أنا ليه مش موجود وليه متأخر عنهم، فاضطريت إن أنا أعلن وخصوصا كمان عشان الناس حبايبنا يدعولنا وإن شاء الله دعائهم يكون خير داعم لينا فى الفترة اللى احنا فيها دى يارب يعديها على خير إن شاء الله".

وأشار "تانى حاجة عشان أشكر كل الناس اللى بيحاولوا يتواصلوا معايا واللى بيحاولوا يكلمونى وبيكلموا أصدقائى وبيكلموا أهلى.. متشكرين ليكوا كلكوا وعاوزين نشكر الناس اللى بتساعدنا وبيوفرولنا أكل وأدوية وبيجبهولنا لغاية البيت.. احنا متشكرين يا جماعة والله ربنا ما يحرمنا منكم هو دا العشم طبعًا .. ونسألكوا استمرار الدعاء ويارب يعدى الأزمة دى علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعًا وعلى البلد ومنشوفش أى حاجة وحشة فى حد من حبايبنا يارب ولا من قرايبنا ولا من أهلنا".