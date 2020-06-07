اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طبيب بالزقازيق يروى تفاصيل إصابته بكورونا وتجربته مع الحجر المنزلى

الأحد، 07 يونيو 2020 01:55 م
طبيب بالزقازيق يروى تفاصيل إصابته بكورونا وتجربته مع الحجر المنزلى الدكتور أكرم حجاب
كتب ــ محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

روى الدكتور أكرم حجاب، طبيب أمراض النساء والتوليد، فى الزقازيق، تفاصيل تجربته مع الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وما اتخذه من إجراءات وفحوصات، كما أشار إلى كيفية تعاون الأطباء فى مستشفى الفحوصات والعزل بالزقازيق معه لإجراء المسحة "PCR" للتأكد من إصابته بالفيروس التاجى من عدمه، إضافة لتوضيحه تجربة الحجر الصحى المنزلى وتوافر العلاج له الذى سبق وأعلنت عنه وزارة الصحة.

وقال الدكتور أكرم حجاب، "أنا الحمد لله كويس.. حبيت بس اطمن الناس الكتير اللى بتسأل عليا.. أنا آسف طبعًا للناس اللى بتحاول تتواصل معايا وأنا للأسف  مش قادر أرد عليهم.. القصة بدأت من 4 أو 5 أيام كان بدأ يجيلى ارتفاع حرارة بسيطة وتكسير فى الجسم وإسهال خفيف.. فقررت أعمل تحاليل علشان اطمن وكلهم طلعوا كويسين فقولت الحمد لله.. يومين كده ولقيت الأعراض زى ما هى تكسير فى الجسم وسخونية وتعب وشوية مغص ونفس الأعراض".

68904218_10219417220359364_5711649940619395072_o

 

وأضاف "كان فى حد قريبنا عنده نفس الأعراض عمل مسحة والمسحة للأسف طلعت "موجب".. وكنت أنا ومراتى وعيالى كلنا بنشتكى من نفس الأعراض بردو.. فقولت لاء طبعًا أنا لازم أعمل مسحة خصوصًا إن الأعراض مكنتش بتتحسن عندى خالص، فتواصلت مع إدارة المستشفى عندنا والدكتور مدير المستشفى متأخرش الصراحة".

 

وتابع "أحب أشكر جدًا الدكتور أحمد سلامة، والدكتور نصر، إخواتى طبعًا.. ربنا يقويهم ويجعل كل الشغل الكتير اللى هما فيه ده فى ميزان حسناتهم يارب، هما وكل العاملين فى القطاع الصحى وبالذات الناس اللى شغالة فى العزل ويجعل كل الشغل ده فى ميزان حسناتهم يارب وينصرهم، لأن طبعًا الوضع صعب جدًا".

2

 

76955556_10220291573577648_3979258122815406080_n

 

واستطرد، "المهم عملت المسحة وطلعت "موجب" الحمد لله.. فاتشخصت على إنى كورونا إيجابى.. ومفيش أعراض تنفسية الحمد لله، وعملت أشعة مقطعية على الصدر والأشعة معقولة الناس قالولى هتتعاد تانى بعد 3 أيام عشان نتطمن أكتر"، وأضاف "بدأت أخد العلاج بتاع بروتوكول العزل المنزلى.. معزول أنا ومراتى وعيالى فى البيت.. حالتنا الحمد لله مستقرة وماشيين على العلاج وكل اللى احنا محتاجينه دعواتكم".

 

ولفت "أنا لما عملت المسحة، فضلت أعلن إنى عملت مسحة وإنها "موجب" علشان أنا راجل موظف فى الحكومة وعندى شغلى وعندى شغلى الخاص فكان لازم إنى أخد أجازة وأقعد فى البيت واتعزل، وكان لازم الناس والمرضى بالذات تعرف أنا ليه مش موجود وليه متأخر عنهم، فاضطريت إن أنا أعلن وخصوصا كمان عشان الناس حبايبنا يدعولنا وإن شاء الله دعائهم يكون خير داعم لينا فى الفترة اللى احنا فيها دى يارب يعديها على خير إن شاء الله".

95510499_10221839725200471_9144015412185268224_n

 

وأشار "تانى حاجة عشان أشكر كل الناس اللى بيحاولوا يتواصلوا معايا واللى بيحاولوا يكلمونى وبيكلموا أصدقائى وبيكلموا أهلى.. متشكرين ليكوا كلكوا وعاوزين نشكر الناس اللى بتساعدنا وبيوفرولنا أكل وأدوية وبيجبهولنا لغاية البيت.. احنا متشكرين يا جماعة والله ربنا ما يحرمنا منكم هو دا العشم طبعًا .. ونسألكوا استمرار الدعاء ويارب يعدى الأزمة دى علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعًا وعلى البلد ومنشوفش أى حاجة وحشة فى حد من حبايبنا يارب ولا من قرايبنا ولا من أهلنا".

 


فيروس كورونا المستجد

اصابة طبيب بالزقازيق

كورونا نيوز

كوفيد 19

الوقاية من كورونا

كورونا فى مصر

الحجر الصحى المنزلى

العزل المنزلى

علاج كورونا

وزارة الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة الشرقية توجه الشكر للمجتمع المدنى لدوره فى دعم حميات الزقازيق

الأحد، 07 يونيو 2020 12:04 ص

صحة الشرقية تعقد ورشة عمل قبل تحويل أحرار الزقازيق لمستشفى عزل لمصابى كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 06:00 م

تعافى أمين عام جامعة الزقازيق من إصابته بفيروس كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 03:27 م

لجان للمرور على مستشفيات الزقازيق والعزل الطبى ودكرنس بالدقهلية.. صور

السبت، 06 يونيو 2020 02:55 م

موقف نبيل.. نجل مريض كورونا يقود حملة تطهير بمحيط حميات الزقازيق ويوزع كمامات

السبت، 06 يونيو 2020 01:55 م

صور.. تطهير الشوارع ورفع تراكمات القمامة بنطاق حى ثانى الزقازيق

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:26 م

جيشنا الأبيض.. أبطال التمريض بعزل مستشفى جامعة الزقازيق على خط مواجهة كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:30 م

جامعة الزقازيق توضح الحالة الصحية لأمين عام الجامعة بعد إصابته بكورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

ابنة رجاء الجداوى: وضع أمى مستقر داخل العناية المركزة بمستشفى العزل

ابنة رجاء الجداوى: وضع أمى مستقر داخل العناية المركزة بمستشفى العزل

المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى

مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة