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طبيبة أصيبت بكورونا فى الإسماعيلية تطالب بنقلها لعزل "أبو خليفة"

الأحد، 07 يونيو 2020 11:23 م
طبيبة أصيبت بكورونا فى الإسماعيلية تطالب بنقلها لعزل "أبو خليفة" الدكتورة ندى عبد المنعم
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قالت الدكتورة ندى عبد المنعم، الطبيبة بمستشفي التأمين الصحى ببورسعيد، إن نتيجة العينة الثانية لتحليل الـ "pcr" التى تم سحبها منها اليوم، ظهرت قبل قليل، وأثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضافت الدكتورة ندى، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنها ظهرت عليها الأعراض خلال عملها بمستشفى التأمين الصحى بالسويس، وأجرت الفحوصات الطبية، وكشفت عن وجود اشتباه في الإصابة بكورونا، وتم إجراء مسحة، وتحليل كورونا، وظهرت نتيجة التحليل الأولى سلبية، ولكن مع زيادة الأعراض والتعب، تم حجزى في مستشفى الإسماعيلية العام، منذ أمس، ومع زيادة التعب وأعراض كورونا، تم الحصول على عينة أخرى لإجراء تحليل "pcr"، وظهرت النتيجة إيجابية وأثبتت إصابتها بكورونا.

وناشدت الطبيبة ندى عبد المنعم، والتى أصيبت بكورونا خلال عملها فى مستشفى التأمين الصحى ببورسعيد، وزيرة الصحة بالتدخل لنقلها لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، بعدما رفض الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، نقلها لمستشفى أبو خليفة علي حسب قولها.

وكانت الدكتورة ندى عبد المنعم، بنت الإسماعيلية، تعمل فى مستشفى الأورام بالإسماعيلية، وانتقلت للعمل في منظومة التأمين الصحى الشامل في بورسعيد منذ شهرين.

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الاسماعيلية

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الدكتوره ندى عبد المنعم

مستشفي العزل بالاسماعيلية

مصابى كورونا

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