طارق شوقى لـ"المصريين": ولادكم فى عينينا ولا تسمحوا للشائعات أن تؤثر عليكم

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن على جميع المصريين أن يكونوا أكثراً وعياً بخطورة الشائعات، متابعا "لا نريد لها أن تؤثر فى مسيرة الدولة المصرية ليس فى التعليم فقط بل فى كل القطاعات"، مشيراً إلى أنه كان هناك من يريد إفشال منظومة الأبحاث ولكن ذلك لم يحدث.



وطمأن "شوقى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، الجميع على آليات إجراء امتحانات الثانوية العامة، مشدداً على أنه يتم اتباع كل الإجراءات الطبية والاحترازية، وتابع: "تعرضنا لهجوم كبير فى مشروعات الأبحاث لكنها نجحت.. كورونا لا تأتى وإحنا قاعدين فى اللجنة ولكن لها أعراض ونحن مستعدون جيداً للحفاظ على صحة الطلاب"، مشدداً على أنه ستتم مراعاة البعد النفسى فى لجان الرأفة.



ووجه وزير التربية والتعليم رسالة للمصريين قال خلالها: "ولادكم فى عينينا.. وأنا وزملائى بنعرض حياتنا للخطر من أجل تهيئة أفضل امتحانات ثانوية.. نتمنى ألا يأتى أولياء الأمور مع أبنائهم الامتحانات حتى لا يحدث تكدس.. ولا تستمعوا للشائعات عبر السوشيال ميديا.. سنطبق قانون الغش بصرامة ويوجد غرف متابعة فى كل المحافظات لمواجهة أى محاولة غش.. وبنقول للأولاد اعتمدوا على أنفسكم".