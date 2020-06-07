اليوم السابع
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طارق شوقى: تطبيق الإجراءات الوقائية للثانوية العامة على التعليم الفنى

الأحد، 07 يونيو 2020 10:47 م
طارق شوقى: تطبيق الإجراءات الوقائية للثانوية العامة على التعليم الفنى طارق شوقى
كتب عامر مصطفى

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وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة لطلاب التعليم الفني قائلاً: "صحيح ماتطرقناش ليكم في مؤتمر النهاردة لكن لدينا 770 ألف طالب في مراحل التعليم الفني سيؤدون الامتحانات أيضاً نظرياً وعملياً، وحابب أقولهم لجانكم وأماكن التصحيح وكل المنظومة مؤمنة بنفس إمكانيات وآليات لجان الثانوية العامة".

وأضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن كمية الكواشف والكمامات و"الجوانتيات" المعلنة اليوم والمقدرة بنحو 33 مليون كمامة معمولة للمنظومتين الثانوية العامة والتعليم الفني للمدة كلها حتى إتمام امتحانات المنظومتين.
 
وأكد وزير التعليم، أن الوزارة بالفعل استعدت بالكمامات وأصبحت جاهزة، ومن المفترض أن نتسلم الدفعة الأخيرة منها نهاية الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أنه لن يتزامن إجراء الامتحانات للثانوية العامة والتعليم الفنى في نفس اللجان في الوقت نفسه، حيث سيؤدي طلبة التعليم الفني الشق العملي من مناهجهم في نفس الفترة الزمنية التي سيؤدي فيها طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم، وفي أيام الفراغات في الجدول الخاص بالثانوية العامة ترشيداً للنفقات وتجويداً في الخدمات المقدمة للإجراءات الاحترازية يعقبها أداء الامتحانات النظرية.

وأشار وزير التعليم، أن الامتحانات العملية للتعليم الفنية تمثل أهمية قصوى لهذه الفئة من الطلبة نظراً لكثرة التخصصات التي تتجاوز 200 تخصص، كاشفاً أن جدول امتحاناتهم العملية يتكون من "60 صفحة" لأنها منظومة ضخمة جداً، لكن ورغم ذلك فإن أعداد الطلاب في كل تخصص رقم صغير، ووجه رسالة لأولياء الأمور قائلاً: "ماتخافوش 14 طالب في اللجنة ده الحد الأقصى والأدنى هو 7، وهتلاقوا لجان كتيرة فيها 7 أو 8 طلاب فقط وفقاً للخرائط الجغرافية المتعلقة بالكثافات على مستوى المدن والمحافظات".

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