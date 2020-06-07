اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 9 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية فى شبين القناطر وقليوب

الأحد، 07 يونيو 2020 07:05 م
ضبط 9 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية فى شبين القناطر وقليوب حبس - ارشيفية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 9 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بشبرا الخيمة وقليوب وبنها وشبين القناطر وكفر شكر، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث القليوبية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بشبرا الخيمة وقليوب وبنها وشبين القناطر.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "س.ا.ع" 52 عاما عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية آليه بخزينتها عدد 5 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام و250 جنيها وهاتف محمول، و"ن.ص" 26عاما، عاطل بحوزته سلاح نارى بندقية آليه عيار بخزينتها 14 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن 150 جراما و550 جنيها وهاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات "ملكه"، و"ع.م" 26 عاما عاطل بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن مطموسة الأرقام و12 طلقة من ذات العيار ، و"م.ف" 31عاما عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن مطموسة والأرقام وعدد 3 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن 480 جراما و490 جنيها وهاتف محمول ، و"ا.ا" 60 عاما عاطل بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار، و"م.م" 20 عاما عاطل بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وكميه من نبات البانجو المخدر تزن 250 جراما و170 جنيها وهاتف محمول، و"م.ن"35عاما عاطل بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار، و"م ا  ع " 27 عاما عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن 80 جراما ومبلغ مالى 145 جنيه وهاتف ، و"ا.ا" 30 عاما عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار و180 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 240 جنيها وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


مخدرات

اسلحة نارية

القليوبية

امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة