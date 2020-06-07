ضبط 9 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية فى شبين القناطر وقليوب

القليوبية - نيفين طه

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 9 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بشبرا الخيمة وقليوب وبنها وشبين القناطر وكفر شكر، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث القليوبية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بشبرا الخيمة وقليوب وبنها وشبين القناطر.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "س.ا.ع" 52 عاما عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية آليه بخزينتها عدد 5 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام و250 جنيها وهاتف محمول، و"ن.ص" 26عاما، عاطل بحوزته سلاح نارى بندقية آليه عيار بخزينتها 14 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن 150 جراما و550 جنيها وهاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات "ملكه"، و"ع.م" 26 عاما عاطل بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن مطموسة الأرقام و12 طلقة من ذات العيار ، و"م.ف" 31عاما عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن مطموسة والأرقام وعدد 3 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن 480 جراما و490 جنيها وهاتف محمول ، و"ا.ا" 60 عاما عاطل بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار، و"م.م" 20 عاما عاطل بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وكميه من نبات البانجو المخدر تزن 250 جراما و170 جنيها وهاتف محمول، و"م.ن"35عاما عاطل بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار، و"م ا ع " 27 عاما عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن 80 جراما ومبلغ مالى 145 جنيه وهاتف ، و"ا.ا" 30 عاما عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار و180 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 240 جنيها وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.