اليوم السابع
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ضبط 51 قضية تموينية من بينها 3300 جوانتى وكمامه بدون فواتير

الأحد، 07 يونيو 2020 12:25 م
ضبط 51 قضية تموينية من بينها 3300 جوانتى وكمامه بدون فواتير ضبط كمامات - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج ، بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن ، ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين ، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة ، حملة تموينية مكبرة ، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وخاصة الجرائم التموينية ، وتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق ، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 51 قضية ضبط المدعو " عبد الناصر س س ا " 54 سنة ، مدير مسئول عن محل مستلزمات طبية ، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج ، لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير ، وتم ضبط " 3000 " جوانتى طبى ، عدد" 300" كمامة .

كما تم ضبط " 9 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات ، و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن ، و" 8" قضايا عدم الأحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز ، و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز ، و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 4 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و " 3 " قضايا عدم تقديم الأخطار الشهرى عن كميات البوتاجاز جارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثلة .

 

 


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