اليوم السابع
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ضبط 24 شخصًا اخترقوا حظر التجول بقليوب

الأحد، 07 يونيو 2020 07:23 م
ضبط 24 شخصًا اخترقوا حظر التجول بقليوب حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إنه تم ضبط 24 شخصًا اخترقوا حظر التجول بمدينة طوخ، وتمكن العميد هيثم حجاج  مأمور مركز شرطة  قليوب، بالأمس والرائد إسلام مسعد رئيس مباحث المركز من ضبطهم ليتم تحرير محاضر لهم واتخاذ  كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار المصدر الأمني لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم إخلاء سبيلهم فور انتهاء فترة الحظر بالساعة السادسة صباحا مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن بعض قرى المدينة والشوارع لاحظ فيها التزام كامل  سوي بعض الحالات الفردية  بقرارات الحظر والذي يبدأ من الساعة 8 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

ومن ناحيته أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وغلق الطرق الرئيسية المؤدية للكورنيش والمقابر خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتنسيق مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.

كما شدد المحافظ، أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التى قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، واتخاذ الاجراءات القانونية بحزم حيال  المخالفين لهذه القرارات.


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