اليوم السابع
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صور.. لجنة محافظ البحيرة تتابع سير العمل بمستشفيات حوش عيسى وحميات أبو المطامير

الأحد، 07 يونيو 2020 07:08 م
صور.. لجنة محافظ البحيرة تتابع سير العمل بمستشفيات حوش عيسى وحميات أبو المطامير لجنة محافظ البحيرة تتابع سير العمل بمستشفيات حوش عيسى وحميات أبو المطامير
البحيرة – ناصر جودة

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تفقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، مستشفى حوش عيسى المركزي يرافقة محمود الرمسيسى رئيس مركز ومدينة حوش عيسى.

وكما تفقد مستشفى حميات أبو المطامير بحضور اللواء وائل زغلول رئيس مدينة ابو المطامير واللجنة المشكلة من مدير غرفة العمليات وممثلى الطب العلاجي والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة وعضو من الرقابة والمتابعة لمتابعة المستشفيات الثمان عشر المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتم متابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفيات وكذا متابعة السجلات والانضباط الادارى ومطبخ المستشفي وانتظام سير العمل وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدليات وإجراءات التخلص الآمن من النفايات والحالة العامة للمستشفى.

كما قامت اللجنة بمتابعة اعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها ، وكذا التاكد من تواجد جهاز ماسح حرارى للكشف المبدئي للمترددين على المستشفى.

وأكد اللواء المحافظ على استمرار عمل اللجان والتنسيق المستمر  مع مديرية الصحة لتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

يأتى ذكل تنفيذا لقرار اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتشكيل لجان للمرور اليومى والمستمر على جميع المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج وعددها 18 مستشفى بدائرة المحافظة وكذا المتابعة والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الامن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.

 

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