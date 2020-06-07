صور.. قصة شقيقين كفيفين يحفظان القرآن كاملا بأحكامه فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

امتلكا موهبة حب تلاوة القران منذ الصغر رغم أنهما كفيفان منذ ولادتهما ولكن الله أنعم عليهما بنعمة حفظ القرآن بأحكامه منذ سن صغيرة، وعندما اكتشف والدهما العامل البسيط حبهما لتلاوة القرآن وصوتهما الجميل، قرر أن يواصلان مشوارهما مع تلاوة القرآن وتجويده بالأحكام، وذلك عندما شاهدهما الشيخ معروف بدوى، محفظ فى الأوقاف فى إحدى المرات وهو كفيف أيضا فقرر أنا يتبنى الشقيقين بتحفيظهما القرآن كاملا بأحكامه بل يقرأ كلا منه القرآن فى المناسبات دون مقابل وحصل الطالبان على المراكز الأولى فى مسابقات القرآن التى تنظمها المدرسة كل عام.

الطالبان الشقيقان الكفيفان إسلام أشرف 13 سنة فى الصف السادس الابتدائى بمدرسة النور للمكفوفين بسوهاج وشقيقه أمير 11 سنة فى الصف الرابع الابتدائى بمدرسة النور للمكفوفين يمتلكان ملكة حفظ القرآن بأحكامه واكتشف والدهما موهبتهما مبكرا فى سن صغيرة عندما بدا كل منهما يقرا القران بصوت جميل ووقتها قرر أن يستكملان رحلتهما مع القران ووقتها شاهدهما الشيخ معروف بدوى محفظ القران الكريم فى بلدتهما بقرية الجلاوية التابعة لمركز ساقلته وقرر تبنى الشقيقين وقام بتحفيظهما القران كاملا فى عامين باحكامه وشارك الشقيقان فى عدة مسابقات على مستوى المدرسة فى حفظ وتلاوة القران وحصلا على المراكز الاولى ويقومان حاليا بقراءة القران فى المناسبات دون مقابل.

التقى "اليوم السابع" بالطالبين الشقيقين ليرويان قصتهما مع حفظ القران فقالا انهما يحبان تلاوة القران منذ الصغر وهما كفيفان منذ ولادتهما ولم يستسلما للأمر الواقع بل عندما اكتشف والدهما موهبتهما قرر تحفيظهما القران كاملا وكان عن طريق الشيخ معروف بدوى والذى شاهدهما فى إحدى المرات وأعجب بصوتهما فتبنى الطالبين الشقيقين لتحفيظهما القران كاملا بأحكامه.

وأضاف الطالبان الكفيفان أنهما حفظا القران فى عامين بأحكامه كاملة وشاركا فى العديد من المسابقات على مستوى المدرسة وحصدا أكثر من مرة المراكز الاولى فى حفظ القران وهما الآن يقومان بتلاوة وقراءة القران فى المناسبات دون مقابل حيث أن مثلهما الأعلى الشيخ عبد الفتاح الطاروطى المقرئ فى الإذاعة، ويتمنى كل منهما بعد الانتهاء من دراستهما ان يعملان مقرآن فى المناسبات وغيرها .

فيما قال الشيخ معروف بدوى محفظ الشقيقين أنه يفخر بهما وخاصة وانه تبناهما منذ الصغر وقام بتحفيظهما القران كاملا فى عامين بالأحكام والتجويد جيث انهما يكتلكان موهبة فى الحفظ والتلاوة ويامل أن يشاهدهما من المقرئين فى المناسبات الدينية بعد تخرجهما من الكلية ، فيما يناشد والد الطالبين اسلام وامير المسئولين تعليمهما القراءات السبع لاستكمال حفظ القران بجميع قراءاته.



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