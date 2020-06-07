صور.. فحص 25 فندقا بالبحر الأحمر لمنحهم شهادة استقبال السياحة الداخلية

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستمر لجان وزارة السياحة والآثار، المشارك فيها أعضاء من وزارة الصحة وكذلك عضو من غرفة المنش’ت الفندقية، فى فحص الفنادق السياحية التى تقدمت بطلبات للحصول على شهادة الصحة والسلامة لاستقبال سياحة داخلية بنسبة 50% من إشغالات الفندق، حيث تقوم اللجان بالتفتيش على الضوابط والاشتراطات التى أقرها مجلس الوزراء داخل الفنادق ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وعدم انتشاره.

وقالت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة البحر الأحمر، إن اللجان الخاصة بأعمال التفتيش على الضوابط والاشتراطات داخل الفنادق السياحية استأنفت عملها نهاية الأسبوع الماضى، وقامت بأعمال التفتيش على 25 فندق حتى الآن، من بين 65 فندقا سياحيا جديدا تقدموا بطلبات للحصول على شهادة الصحة والسلامة التى تؤهلهم استقبال سياحة داخلية بنسبة 50٪؜ فى الوقت الحالى بعدما كانت فى أيام عيد الفطر 25%.

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أنه تنفيذا لتعليمات وزير السياحة الدكتور خالد عناني، تقوم اللجان بالتفتيش داخل الفنادق على الضوابط والاشتراطات بدقة متناهية، للتأكد من تطبيقها تماما، حيث من بين تلك الاشتراطات التى يتم تنفيذها داخل الفنادق الحفاظ على المسافات بين النزلاء فى المطاعم وحمامات السباحة، وكذلك عدم السماح بنزول اكثر من 3 نزلاء فى الغرفة .

وتابعت: يتم أيضا عمليات التعقيم المختلفة لحظة وصول النزلاء وتعقيم الغرف جيدا والطرق المختلفة داخل الفندق وكذلك تعقيم العاملين بشكل دورى وارتدائهم الكمامات وحميع المهمات الوقائية، كذلك تحديد مسافات لوقوف النزيل عند الدخول واجراء الفحص الطبى عليه لفحص درجة حرارته، التأكد من تواجد طبيب وداخل عيادة الفندق بشكل دوري، تخصيص مكان معين للحجر الصحى اذا لزم الامر .

وكشفت أن الفنادق السياحية التى استقبلت من قبل سياحة وحصلت على شهادة الصحة والسلامة من قبل يبلغ عددها 41 فندق بالغردقة، بينما الطلبات الجديدة المقدمة لاستقبال سياحة داخلية بالبحر الاحمر 65 فندق حيث ان الاجمالى 106 فندق سياحي.

كانت أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 15 فندقا بأربعة محافظات هى البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والقاهرة شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التى وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة وصل حتى الآن إلى 125 فندقا، لافتا الى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 9 فندقا بمحافظة البحر الأحمر، و3 فنادق بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وفندق واحد بمحافظة الإسكندرية وفندقين بمحافظة القاهرة. وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.