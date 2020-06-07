صور.. شباب مبادرة "إرادة شعب الشرقية" يوزعون الكمامات على المارة

الشرقية - فتحية الديب

تواصل مبادرة "إرادة شعب الشرقية" دورها بنطاق المحافظة لتوعية الأهالى بمخاطر فيروس كورونا وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وقام، اليوم، عدد من الشباب والفتيات المتطوعين فى المبادرة بالتجول فى شوارع العديد من مدن المحافظة، لتوزيع الكمامات على المارة مجانا، فضلا عن تقديم النصائح لهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

مبادرة "إرادة شعب الشرقية" أطلقها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين من أفراد المجتمع وممثلين من الهلال الأحمر ومديرية الشباب والرياضة والنقابات والأزهر والأوقاف والكنيسة والمجلس القومى للمرأة، لتقديم التوعية للأهالى بقرى ونجوع المحافظة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم 5770 لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية احترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة الأساسية والاحتياطية للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام ومركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة، وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.



شباب مبادرة إرادة شعب توزع الكمامات على المواطنين



شباب مبادرة إرادة شعب توزع الكمامات على المواطنين



شباب مبادرة إرادة شعب توزع الكمامات على المواطنين



شباب مبادرة إرادة شعب توزع الكمامات على المواطنين



شباب مبادرة إرادة شعب توزع الكمامات على المواطنين



شباب مبادرة إرادة شعب توزع الكمامات على المواطنين



شباب مبادرة إرادة شعب



شباب مبادرة إرادة شعب توزع الكمامات على المواطنين



شباب مبادرة إرادة شعب توزع الكمامات على المواطنين



شباب مبادرة إرادة شعب توزع الكمامات على المواطنين



شباب مبادرة إرادة شعب توزع الكمامات على المواطنين



شباب مبادرة إرادة شعب توزع الكمامات على المواطنين