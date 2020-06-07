صور.. رئاسة مركز الزقازيق تزيل 3 مبانى مخالفة وتتحفظ على حفار

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه تم إزالة 3 مبانى مخالفة والتحفظ على حفار بنطاق مركز الزقازيق خلال حملة لإزالة المبانى المخالفة تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تحت رئاسته وبإشراف نائب رئيس المدينة محاسب خالد أمين جمعة والمهندس شعبان أبو الفتوح.

واضاف لـ"اليوم السابع" أن الحملة قامت بإزالة حالتين تم بناءهم بالطوب الدبش فى عزبة الملاحة وعزبة الدالى عبارة عن أعمدة خرسانية تحت إشراف محمد عبدالحميد رئيس الوحدة المحلية بالزهراء وأحمد محمود سكرتير الوحدة ومدير إدارة حماية الأراضى بالزراعة.

وأوضح فاروق أنه أثناء مروره بنطاق المركز لمتابعة أعمال النظافة والتجميل لاحظ قيام أحد المواطنين الذين قاموا بالبناء المخالف يقوم بهدم منزله المخالف بحفار فأمر بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتحفظ على الحفار.

وفى السياق نفسه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم محمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح بفتح تحقيق عاجل فى واقعة قيام عدد من الشباب بإشعال النار خلال حفل زفاف أقيم بقرية شلشلمون مؤخرا بالمخالفة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف محافظ الشرقية أن الفيديو المتداول للواقعة يكشف عن كم كبير من اللامبالاة التي تسيطر على طريقة تفكير البعض فى الوقت الذى تسخر فيه الدولة كل إمكانياتها لمواجهة هذا الوباء.

وتداول مواطنون أمس فيديو يظهر قيام عدد من الشباب بإشعال النار خلال حفل زفاف بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك قبل أن يعلو الصراخ عقب امتداد النيران لأحد الأشخاص المتواجدين فى المكان والذى سارع إلى الفرار فى محاولة لإنقاذ نفسه بينما سادت المكان حالة من الهرج والمرج.