اليوم السابع
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سيدة تطلب حبس مطلقها: "زوجى طلقنى بسبب 1500جنيه علاج لطفله"

الأحد، 07 يونيو 2020 02:10 ص
سيدة تطلب حبس مطلقها: "زوجى طلقنى بسبب 1500جنيه علاج لطفله" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت سيدة دعوى حبس، ضد طليقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تخلفه عن النفقات لطفله المريض، بعد نشوب خلافات بينهما بسبب 1500 جنيه علاج لطفله، لتؤكد:" طردنى من منزلى واستولى على منقولاتى، وهدد بإيذائى والطفل حال مطالبته بحقوقى، وهجرني 7 شهور، وبعدها طلقني غيابيا".

وتابعت ن.م.ع، البالغة من العمر 37 عام:" عشت 8 سنوات متحملة بخل زوجي، وإجبارى على التسول من أهلى حتى أجد وأطفالي قوت يومنا، بسبب بخل زوجي واعتماده على أهلى، لأعيش معاناة بالتعرض للضرب والإهانة، والسب والقذف وتوجيه الاتهامات الأخلاقية لى".

وأكدت: "عندما علم زوجي بإصابة طفلي، تركني في المستشفي ورفض دفع مصروفات العلاج، وهرب ومنعني من دخول المنزل، وبسبب عنفه وتعديه علي بالضرب أجهض حملى الأخير، ، دون أن أجد من يرفع عني الظلم، بعد رفض أهلي الطلاق خوفا من كلام العائلة والمعارف"، مضيفة: " دخلت المستشفي عدة مرات في حالة حرجة، لتعديه علي بالضرب، وعندما طلبت تحرير بلاغ ضده تعرض للتهديد علي يديه وأسرته ".

وأكملت: "زوجي بخيل يتهرب من المسئولية، ليتخلي زوجي عن ضميره ويتركنا ويهرب عندما علم حاجة طفله إلى 1500 جنيه للعاج، واجبرني على مغادرة المنزل، بعد توقيعي بتنازل عن حقوقى تحت الإكراه".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية نفقة الزوجية وأجرة الحضانة ونفقة الصغار، حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقا لنص المادة 293 عقوبات .

 


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