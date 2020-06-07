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سلبية أول عينة كورونا لمدير مستشفى ناصر العام بالقليوبية..ويؤكد: حالتى مستقرة

الأحد، 07 يونيو 2020 01:37 م
سلبية أول عينة كورونا لمدير مستشفى ناصر العام بالقليوبية..ويؤكد: حالتى مستقرة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة في القليوبية، سلبية العينة الأولى الخاصة به والخاصة بإصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن حالته مستقرة بشكل كبير بعد البدء في تناول بروتوكول وزارة الصحة الخاص لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ووجه كلمة للمواطنين عبر "اليوم السابع"، بالحفاظ على أنفسهم وأسرهم من هذا الفيروس الفتاك، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة، لمنع انتشار الفيروس.

وكانت مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتى تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ضمن 13 مستشفى بالقليوبية أعلنتها وزارة الصحة، أعلنت عن تعافي وخروج حالتين من الممرضات، ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 6 حالات شفاء.

وأكد الدكتور أمير عادل، مسئول ملف حالات الإصابة بكورونا بمستشفى ناصر العام، أنه تم تعافي وخروج حالتين ضمن حالات الإصابة بالفيروس للمرضي بالمستشفى والذين يبلغ عددهم 22 حالة حتى الآن، ليصبح بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى 6 حالات.

وأوضح، أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بشبرا الخيمة تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

فيما أكدت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضي، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

فيروس كورونا

مستشفى ناصر العام

شبرا الخيمة

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