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ري الشرقية تختار "جنابية 3" بالصالحية الجديدة لبداية تحويل الرى بالغمر إلى حديث

الأحد، 07 يونيو 2020 07:28 م
ري الشرقية تختار "جنابية 3" بالصالحية الجديدة لبداية تحويل الرى بالغمر إلى حديث جانب من الاجتماع
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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عقد المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للري لمحافظة الشرقية اجتماعًا مع المهندس محمد السعودي مدير عام ري الصالحية، والمهندسة فاطمة نصر مدير عام التوجيه المائي بشرق الدلتا والمهندس محمد الرافعي مدير عام بقطاع التطوير والمهندس ماهر غندوقلي مدير عام الزراعة والمهندس محمود بهنس بقطاع التطوير، والمهندس أيمن فهيم مدير هندسة ري جنوب الصالحية للتنسيق بين الجهات في أعمال تأهيل ترعة بزمام ري الصالحية وتحويل نظم الري عليها من ري بالغمر إلى الري حديث في إطار توجيهات وزير الرى بالانتقال من نظام الري بالغمر إلى الري الحديث ووقع الاختيار على الجنابيه 3 اليمني لترعة الصالحية.

وأوصى الاجتماع بتكليف لجنة برئاسة  المهندس طارق اللبان  رئيس الإدارة المركزية للري لمحافظة الشرقية وعمل معاينة على الطبيعة  على جنابية 3 بزمام الصالحية الجديدة على الطبيعة لفحص الجنابية واعتمادها.

شارك فى اللجنة المهندس  محمد السعودي مدير عام ري الصالحية، والمهندسة فاطمة نصر مدير عام التوجيه المائي بشرق الدلتا والمهندس محمد الرافعي مدير عام بقطاع التطوير والمهندس ماهر غندوقلي مدير عام الزراعة والمهندس محمود بهنس بقطاع التطوير، والمهندس أيمن فهيم مدير هندسة ري جنوب الصالحية علي الجنابية 3 اليمني لترعة الصالحية والتي وقع عليها الاختيار  في أعمال تأهيل الترعة بزمام ري الصالحية وتحويل نظم الري عليها من ري بالغمر إلى الري حديث


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