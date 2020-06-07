اليوم السابع
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رويترز: انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية 11 مليار دولار بالربع الأول

الأحد، 07 يونيو 2020 11:08 ص
رويترز: انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية 11 مليار دولار بالربع الأول نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية 21.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام إلى 40 مليار دولار، بما يعادل انخفاضا بنحو 11 مليار دولار.

وانخفضت أسعار خام برنت أكثر من 60 بالمئة في ذلك الربع الذي شهد جائحة فيروس كورونا وحرب أسعار بين السعودية وروسيا أعقبت انهيار محادثات في مارس بشأن المزيد من تخفيضات الإنتاج.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد إن انخفاض صادرات النفط هو السبب الرئيسي في تراجع بنسبة 20.7 بالمئة في قيمة إجمالي صادرات السلع في الربع الأول.

وأضافت أن الصادرات غير النفطية، بما يشمل الكيماويات والمواد البلاستيكية، تقلصت بنسبة 16.5 بالمئة.

 

 


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