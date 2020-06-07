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روسيا: مشكلة العنصرية فى الولايات المتحدة تصاعدت بشكل حاد

الأحد، 07 يونيو 2020 05:49 م
روسيا: مشكلة العنصرية فى الولايات المتحدة تصاعدت بشكل حاد ماريا زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع "روسيا اليوم" أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت أن الولايات المتحدة تواجه حاليا الفوضى التي كانت تزرعها خلال السنوات الماضية في دول العالم الأخرى، موضحة أن العنصرية قد بلغت حدا لا يمكن إخفاؤه، حيث إن مشكلة العنصرية في المجتمع الغربي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية تصاعدت بشكل حاد، وهذه المأساة وصلت إلى حد لا يمكن إخفاؤه.

ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن هذه القضية ليست ملحة فقط في الولايات المتحدة وإنما كذلك في بعض الدول المتحالفة معها، متابعة: "ما يحدث حاليا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يشير إلى أنهم يواجهون ما كانوا يزرعونه، فهم زرعوا الفوضى في العالم والآن يواجهون الفوضى في بلدانهم.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن الولايات المتحدة تواجه تداعيات السياسات التي اتبعتها في كل أنحاء العالم، وبينها زعزعة الاستقرار والتلاعب بالخلافات الداخلية التي توجد في كل دولة ولدى كل شعب، ويجب تجاوزها بناء على الأسس القانونية.


روسيا

أمريكا

مظاهرات

عنصريه

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