كيجالى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة فى رواندا تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالى الحالات المؤكدة إلى 431 حالة، وقالت الوزارة- في بيان لها (نقلته صحيفة "ذا نيو تايمز" الرواندية، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني)- إن 283 شخصا قد تماثلوا للشفاء التام من المرض وغادروا المستشفيات، مشيرة إلى أن الدولة الواقعة في شرق القارة السمراء قد أجرت حتى الآن75013 اختبارا معمليا للكشف عن فيروس كورونا المستجد.