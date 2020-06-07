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رئيس جامعة سوهاج يتابع الصيانة وخطط التشغيل بورشة السيارات

الأحد، 07 يونيو 2020 05:52 م
رئيس جامعة سوهاج يتابع الصيانة وخطط التشغيل بورشة السيارات جامعة أسيوط
سوهاج محمود مقبول

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تفقد ظهر اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج يصاحبه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، سير العمل بورشة السيارات بمقرها بالحويتي، وذلك لمتابعة خطوات الصيانة المعدة مسبقا حسب الخطة الموضوعة لتأهيل كافة مركبات الجامعة.

وخلال الجولة أوضح رئيس الجامعة، أن هناك 7 أتوبيسات دخلت الخدمة، وبصدد وصول 10 سيارات آخري تنضم لاسطول النقل بالجامعة، مشيرا إلى أن هذه الجولة للتأكد من قدرة إدارة السيارات على نقل منسوبي الجامعة من الطلاب والهيئة التدريسية، والعاملين من مدينة سوهاج ومراكزها إلى مقارها الثلاث القديم بمدينة ناصر، والجديد بمدينة سوهاج الجديدة، والأخير بحي الكوثر، وذلك فور العودة الكاملة للعمل، وخلال فترة الامتحانات.

وأضاف الدكتور مصطفى عبد الخالق أن إدارة السيارات قامت "بعمرة كاملة" وتجديد شامل، لعدد 9 أتوبيسات 50 راكب، 7 أتوبيسات 33 راكب، 8 ميكروباص، 7 سيارات ملاكي، موضحا تكليفه من قبل رئيس الجامعة باعداد خطة تشغيل وصيانة لكافة السيارات سواء القديمة، او ما تم شراؤه مؤخرا.

يذكر أن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج،  تفقد صباح أمس يرافقه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، أتوبيسات الجامعة الجديدة والتي تم شراؤه من الموارد الذاتية للجامعة بتكلفة 11 مليون جنيه، موجها شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على جهدهم ومساندتهم للجامعة لشراء تلك الأتوبيسات.


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