اليوم السابع
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رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى العزل الصحى بمعهد الكبد القومى

الأحد، 07 يونيو 2020 08:13 م
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى العزل الصحى بمعهد الكبد القومى رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى العزل الصحى
المنوفية - محمود شاكر

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تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية مبنى معهد الكبد القومي الجديد والذى تم تخصيصه كمستشفى للعزل الصحى للمصابين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد التى تسيطر على دول العالم.

قام رئيس الجامعة بتفقد الغرف التى تم تجهيزها للعزل الصحى وتبلغ سعتها 90  سريرا و15 سرير عناية مركزة، وإمدادها بكافة الإمكانيات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وتوفير المتطلبات الضرورية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الفريق الطبي المكلف بمتابعة المصابين وكذلك العاملين المتواجدين بالمكان، كما تفقد مسار دخول وانتظار الحالات المصابة، والمصاعد المخصصة لانتقالهم لضمان عدم انتشار العدوى، والتأكد التام من جاهزية المبنى لاستقبال المصابين بدءا من اليوم.

أكد رئيس الجامعة أن اتخاذ هذا الإجراء يأتي دعما لجهود الدولة لمواجهة هذه الأزمة، وتأكيدا على دور الجامعة ومساهمتها تجاه منسوبى الجامعة فى مواجهة الفيروس، وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم.

كما وجه مبارك المسئولين بالمعهد بتوفير كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة، والتعاون مع المستشفى الجامعى وكلية الطب وجاهزية الفريق الطبى من التخصصات اللازمة لتقديم بروتوكول العلاج ومتابعة المصابين على مدار الساعة، وتوفير غرف إقامة الفريق الطبى من الأطباء والتمريض واستمرار عمليات التعقيم بصفة دورية لضمان سلامتهم.

هذا وقد أوضح رئيس الجامعة أن العمل بالمعهد يسير بانتظام ويستقبل حالات الإصابة بأمراض الكبد المختلفة، وتوفير الغرف والعنايات المركزة وغرف العمليات والأشعة ومعامل التحاليل الخاصة بهم بعيدا عن المخصصة لمصابى فيروس كورونا المستجد تجنبا للعدوى، مناشدا المرضى بالتواجد فى الحالات الطارئة التى تستدعى تواجدهم بالمعهد.

وأكد رئيس الجامعة على متابعته اليومية للعمل بالمستشفى وعرض تقرير يومى عليه بعدد الحالات وبنظام الأداء بالمستشفى، وتخصيص مسئول من الفريق الطبى ومسئول من الفريق الإدارى لمتابعة العمل وعمل التقارير اللازمة، موجها الشكر لفريق العمل على مجهوداته منذ بداية الأزمة، ومتمنيا لهم التوفيق فى تأدية عملهم والصحة السلامة للجميع، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من شر هذا الوباء.

 

رافق رئيس الجامعة فى جولته المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي، الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب، الدكتور توفيق محمد المدير التنفيذي للمعهد، الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفى الجامعى، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

 

 

 

 

 


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