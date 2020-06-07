اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 03:58 م
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رئيس بلدية نيويورك ينهى حظر التجول الليلى قبل يوم من موعد إلغائه

الأحد، 07 يونيو 2020 03:39 م
رئيس بلدية نيويورك ينهى حظر التجول الليلى قبل يوم من موعد إلغائه الشرطة الامريكية - صورة أرشيفية
رويترز

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أنهى رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو اليوم الأحد، فرض حظر التجول الليلي في المدينة، وذلك قبل يوم مما كان مخططا له.

وكان حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في معظم الليالي، وفرضه دي بلاسيو وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يوم الاثنين الماضي وسط احتجاجات على وحشية الشرطة تخللتها أعمال نهب متقطعة.

وكان مشرعون من المدينة يلحون على دي بلاسيو بإنهاء حظر التجول، قائلين إن الشرطة تستخدمه كذريعة للاعتقالات واستخدام الهراوات ورذاذ الفلفل لمواجهة المتظاهرين الذين يخرجون في تحد للحظر.

وقال دي بلاسيو في بيان أعلن فيه إنهاء حظر التجول "رأينا أمس والليلة الماضية أفضل ما في مدينتنا".

 


بلدية نيويورك

حظر التجول

كورونا

مظاهرات

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