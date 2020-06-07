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داود أوغلو يكشف عن تصعيد حملته السياسية للإطاحة بأردوغان

الأحد، 07 يونيو 2020 02:17 م
داود أوغلو يكشف عن تصعيد حملته السياسية للإطاحة بأردوغان داود أوغلو - اردوغان
كتب سمير حسنى

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كشف أحمد داوود أوغلو، رئيس وزراء تركيا الأسبق، ورئيس حزب المستقبل التركى المعارض ، عن تصعيد حملته السياسية للإطاحة بأردوغان ، مؤكدا استعداده لأي تحالفات من أجل سلامة تركيا ، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وفى وقت سابق، أكد أوغلو ، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان انفصل عن الشعب ولا يرى غير قصره.وقال أحمد داوود أوغلو ، خلال فيديو نشرته قناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، إنه مع الأسف، هذا النظام الاقتصادي سيُذكر في التاريخ بعدم كفاءته وجديته بلا أدنى شك، فالنظام انفصل عن الشعب تماماً وليس لديه علم عن الأسواق.

 

وتابع رئيس وزراء تركيا الأسبق،: عندما نقول دولة قانون، نجد أن النظام نسي أساس العدل ويدرك العدالة على أنها تنشأ في القصر.


اردوغان

تركيا

داود اوغلو

حزب المستقبل التركي

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