اليوم السابع
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"خير أجناد الأرض".. تفاصيل النصب التذكارى للجندى المجهول بمدخل محافظة الشرقية

الأحد، 07 يونيو 2020 04:00 ص
"خير أجناد الأرض".. تفاصيل النصب التذكارى للجندى المجهول بمدخل محافظة الشرقية النصب التذكارى للجندى
الشرقية – إيمان مهنى

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تستعد محافظة الشرقية، خلال الأيام المقبلة تزامنا مع ذكرى 30 يونيو، بافتتاح النصب التذكارى للجندى المصرى فى مدخل المحافظة بطريق "بلبيس - القاهرة" وبالتحديد طريق عبد المنعم رياض الرئيسى تكريما للجندية لشهداء القوات المسلحة، الذى اثبت براعته على مر العصور، فهم "خير أجناد الأرض".

التقى "اليوم السابع" الفنان الدكتور شحتة حسنى التشكيلى ناحت تمثال الجندى المصرى، للتعرف على تفاصيل نحته قبل أيام قليلة من وضعه بالميدان المخصص له فى وشط سارع عبدالمنعم رياض، وافتتاحه بحضور قيادات المحافظة.

فيقول الدكتور شحتة حسنى إنه التقى رئيس المدينة اللواء سامى علام واللذين قررا عمل تمثال محاكاة لشهداء القوات المسلحة والشرطة والجندية المصرية تكريما وتخاليدا لهم، فهم حائط الصد المنيع لحماية البلاد.

وأوضح أن التمثال هو محاكاة لجندى يرفع رأسه على ينظر للعلم مصر ويمسك سارى فى يده، كرمز لحامى مصر، مضيفا: "تم دارسة المواصفات القياسية للارتفاع والإضاءة والتهوية وزاوية الرؤية، ونظرة الجندى ووضع العلم على السارى، وبدأت فى تصنيع الهيكل المعدنى من (الكركاز) الموافق للمواصفات السابقة، واستخدمت الفيبر لاستكمال جسم الجندى و نحت ملامحه"، وأكمل أن المستشار العسكرى لمحافظة الشرقية العميد رضا الحسينى، أهداهاه طاقم عسكرى كامل من البدلة والخوذة وبيادة، تم تلبيسها للمجسم، وتم نحت ملامح وتجسيم الملابس على الهيكل، ودهانها بمادة البوليستر وهى من المواد التى تتحمل جميع العوامل الجوية، لافتا إلى أنه استغرق نحته وتجهيزه 45 يوميا.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن النصب التذكارى هو اقل تكريم لشهداء الجيش والشرطة، والذى سيخلد ذكراهم للأجيال المقبلة، وتقديراً لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكداً أن هناك توجيهات لكل لرؤساء المدن بضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالى.

وبدوره قال سامى علام، رئيس مدنية بلبيس لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من إعداد القاعدة الرخامية، التى سيثبت عليها التمثال، فور ورد تقرير لجنة التراث بشأنه سيتم وضعه ومن و المقرر افتتاحه تزامنا مع ذكرى 30 يونيو، لافتا إلى أن سبق و أقرت تمثال مجدى يعقوب والذى وضع فى ميدان يحمل اسمه بمدخل المدينة من ناحية الزقازيق وتمثال الشيخ عبد الحليم محمود الذى سيوضع فى ميدان باسمة وسط المدينة، وذلك فى إطار خطة تجميل وتطوير المدنية.

1--النصب-التذكاري-للجندي
1--النصب-التذكاري-للجندي

 

2-النصب-التذكاري-للجندي
2-النصب-التذكاري-للجندي

 

3--النصب-التذكاري-للجندي
3--النصب-التذكاري-للجندي

 

5--النصب-التذكاري-للجندي
5--النصب-التذكاري-للجندي

 


الشرقية

النصب التذكارى للجندى

بلبيس

شحته حسنى

اخبار مصر

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