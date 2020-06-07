اليوم السابع
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حيوان جديد يحمل كورونا.. إعدام حيوانات المينك بهولندا "فيديو"

الأحد، 07 يونيو 2020 09:00 ص
حيوان جديد يحمل كورونا.. إعدام حيوانات المينك بهولندا "فيديو" حيوانات المينك
محمد الحناوى

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شرعت مزارع تربية المينك بهولندا في إعدام حيواناتها بعد تسجيل إصابتها بفيروس كورونا، وتفاديا لانتقال العدوى منها إلى البشر.

وقالت هيئة الأغذية والسلع الهولندية إنه تم اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في 10 مزارع تربي حيوانات المينك للحصول على فرائها.

وأضافت المتحدثة باسم الهيئة فريدريك هيرمي وفق " روسيا اليوم" : "سيتم إخلاء وتطهير جميع مزارع تربية المينك التي توجد بها إصابات، ولن يحدث ذلك في المزارع الخالية من الإصابات".

وأمرت الحكومة يوم الأربعاء، بالتخلص من 10 آلاف من حيوانات المينك بعد التأكد من أن المزارع المصابة يمكن أن تصبح مصدرا للمرض على المدى الطويل.

 

 

 

واتخذت أمستردام القرار بعد أن أصيب عدد من حيوانات المينك بفيروس كورونا الذي انتقل من القائمين على المزارع في أبريل، وفي مايو كشفت الحكومة عن حالتي إصابة بشريتين مصدرهما حيوانات مريضة وهما الحالتان الوحيدتان المعروفتان لانتقال الفيروس من حيوان لإنسان منذ بدء تفشي الوباء في الصين.

وتقول الجماعات المعارضة لتجارة الفراء إن الوباء سبب آخر لإغلاق جميع المزارع، فيما يشير الاتحاد الهولندي لمنتجي الفراء إلى أن هناك 140 مزرعة لحيوانات المينك في البلاد تصدر ما قيمته 90 مليون يورو من الفراء سنويا.


المينك

كورونا

مزارع

هولندا

اصابة

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