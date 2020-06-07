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حى أول المحلة يشن حملة لإزالة عقار مخالف.. صور

الأحد، 07 يونيو 2020 04:52 م
حى أول المحلة يشن حملة لإزالة عقار مخالف.. صور إزالة عقار مخالف بحى أول المحلة
الغربية - محمد طارق

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شن حى أول المحلة الكبرى فى محافظة الغربية ، بالتنسيق مع مأمور قسم أول المحلة الكبرى، حملة مكبرة لإزالة عقار مخالف ، وذلك للتصدى بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها فى المهد، بناء على توجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .

حيث قامت الحملة بتنفيذ قرارات إزالة لعقار مخالف لقيام صاحب العقار ببناء الدور الثالث العلوى حتى الدور الحادى عشر العلوى مخالف بذالك القانون 119لسنة 2008 ولائحته التنفيذية للقرارت الإزالة ارقام 940,937,913,911,931,933,906,935,948 لسنة 2020 ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف للعقار الكائن بشارع أحمد خضر من طريق دمرو منطقة محلة البرج بمساحة 122م .

وكانت حالة من الغضب سادت بين أهالى مركز ومدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، بسبب الإهمال الشديد وتراكم القمامة بشكل كبير فى جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، مما ينذر بكارثة بيئية وسط انتشار فيروس كورونا وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

وفى هذا الصدد قال أحمد على أن القمامة تحاصر سنترال تليفونات ومساكن منشية مبارك منذ شهور دون تدخل أحد من المسئولين بالأجهزة التنفيذية، وذلك بالرغم من إرسال شكاوى عديدة للمحافظة ، وعرض الشكوى على المحافظ فى إحدى جولاته، ولكن دون جدوى .

وأضاف: الشوارع الرئيسية والفرعية تحولت إلى مقالب قمامة مفتوحة مما ينذر بكارثة حقيقية، ففى منطقة مساكن منشية مبارك، القمامة تحاصر المنازل واكشاك الكهرباء ، فإذا اشتعلت ورقة واحدة وسط هذة للكميات الكبيرة سوف تؤدى إلى حدوث كارثة بسبب الاكشاك الكهربائية المحيطة بها.

وأشار إلى أنه كان يوجد سور فاصل للأماكن المخصصة للقمامة والمساكن فى السابق، ولكن قام موظفى الحى بهدمه عند رفع القمامة، وقام الأهالى بتقديم العديد من الشكاوى ولكن عاود الحى بناء جزء بسيط ولم يكمل العمل به ، مطالبا محافظ الغربية بشن حملات لرفع تلال القمامة قبل وقوع كارثة .

 

إزالة عقار مخالف.
إزالة عقار مخالف

 

إزالة عقار مخالف
إزالة عقار مخالف

 

العقار المخالف
العقار المخالف

 


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