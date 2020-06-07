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حملات للنظافة وتمهيد الطرق وصيانة أعمدة الإنارة بمراكز المنيا.. صور

الأحد، 07 يونيو 2020 12:07 م
حملات للنظافة وتمهيد الطرق وصيانة أعمدة الإنارة بمراكز المنيا.. صور حملات نظافة
المنيا – حسن عبدالغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية، في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز المحافظة، بضرورة تنظيم حملات النظافة، وحملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشآت والقطاعات الخدمية، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، مؤكدا على ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملات النظافة والتطهير، ورفع المخلفات والتراكمات بقري تلة وبني أحمد الغربية، كما تم متابعة رصف طريق المرور وترعة كوم الزهيري ببني أحمد الغربية، كما تم تطهير وتعقيم عدد من المساجد بقرية البرجاية، بالإضافة إلى متابعة أعمال دهان الجزيرة الوسطي بمدخل قرية صفط اللبن بطريق مصر أسوان الزراعي.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملات النظافة وأعمال الرش والتطهير والتعقيم، حيث تم تمهيد الشوارع بقرية قلوصنا، وفض تجمع لباعة جائلين بقرية طحا الأعمدة، وتم تنفيذ حملة نظافة وتطهير بطريق مصرف داقوف، بالإضافة إلي نظافة وتطهير شوارع قرية العوايسة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة نظافة شملت حي شرق المدينة، وأعمال تطهير وتعقيم بقرية الحسينية، وتم متابعة أعمال الرصف بعزبة الوقف، بالإضافة إلى أعمال صيانة أعمدة الإنارة بقرية بني صامت.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال تطهير وتعقيم بالوحدة المحلية لقرية بنى عامر.

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حملات نظافه

أخبار مصرية

محافظه المنيا

كورونا

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