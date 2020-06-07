حل 55 شكوى لمرضى الكورونا عبر خط شكاوى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انه خلال أمس وحتى صباح اليوم تم إستقبال 55 شكوى من المواطنين عبر رقم الواتس آب (01550010070) والمخصص لتلقى شكاوى وإستفسارات المواطنين من إمتناع مستشفيات العزل الصحى عن إستقبالهم لتلقى العلاج اللازم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى الواردة فورا وفقا لآلية العمل المحددة.

أوضح المحافظ أن الشكاوى الواردة تضمنت 4 شكاوى من المواطنين بخصوص عدم دخول مستشفيات( الجامعة بالزقازيق - أولاد صقر - العاشر من رمضان ) لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقى العلاج، و 51 شكوى وإستفسار عن الأعراض التى تظهر فى حاله الاشتباه بالإصابه بفيروس كورونا.

أضاف محافظ الشرقية أن آليه التواصل مع الشكاوى الواردة عبر الواتس آب تتم من خلال متابعة دقيقة من فريق عمل بغرفه الأزمات والكوارث بالديوان العام يقوم بالإتصال الفورى بمسؤولى إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديريه الصحة للتواصل مع المواطنين أصحاب الشكوي، واتخاذ اللازم لفتح المستشفيات أمامهم لتلقى الرعاية الطبية اللازمة للتعامل مع الفيروس والرد على استفساراتهم.

وكانت محافظة الشرقية قد أعلنت عن تخصيص رقم واتس آب 01550010070 بالإضافة إلى الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والموقع الالكترونى www.sharkia.gov.eg لتلقى شكاوى المواطنين بشأن جائحة كورونا، والتواصل الفورى مع الجهات المعنيه لمتابعه الشكاوى الواردة وحلها فورا.

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".