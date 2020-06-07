اليوم السابع
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حلوى التلاميذ تقيل وزير التعليم فى مدغشقر.. اعرف التفاصيل

الأحد، 07 يونيو 2020 11:09 م
حلوى التلاميذ تقيل وزير التعليم فى مدغشقر.. اعرف التفاصيل أرشيفية
وكالات

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أقيل وزير التعليم فى مدغشقر، بسبب خطط لطلب حلوى تزيد قيمتها على مليونى دولار لأطفال المدارس.

ووفقا لصحيفة الجريدة الكويتية، قال وزير التعليم المُقال ريجاسوا أندريامانانا إن التلاميذ سيحصلون على 3 مصاصات لكل منهم لإخفاء المذاق "المرير" لعلاج عشبي لفيروس كورونا لم يتم اختباره، وتم إلغاء الخطة بعد اعتراضات من رئيس مدغشقر.

ويروج الرئيس أندريه راجولينا للمنشط العشبي كوفيد أورغانيك Covid-Organics باعتباره علاجا لفيروس كورونا.

ويواصل العديد من البلدان الإفريقية استيراد كوفيد أورغانيك معتقدة أنه يساعد في مكافحة الفيروس، لكن منظمة الصحة العالمية حذرت من أنه لم تثبت جدواه كعلاج.

وذكر موقع "بي بي سي" أمس أن الأكاديمية الطبية الوطنية في مدغشقر اثارت شكوكا حول فعالية هذا المشروب العشبي الذي يحتوي على مادة الأرتيميسيا، قائلة إنه يمكن أن يضر بصحة الناس.

يقول راجولينا إنه لو كانت دولة أوروبية هي التي اكتشفت هذا العلاج، لما كان هناك الكثير من الشك.

وكان الرئيس راجولينا رفض الانتقادات التي وجهت للمشروب المنشط، قائلا إنها دليل على موقف الغرب المتعالى تجاه إفريقيا.

وصرح لقناة فرانس 24 قائلا: "لو كانت دولة أوروبية هي التي اكتشفت هذا العلاج بالفعل، فهل سيكون هناك الكثير من الشك؟ لا أعتقد ذلك".

وتم تسجيل ما يقرب من ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، إلى جانب 7 حالات وفاة.

واتخذت إجراءات إغلاق في جميع أنحاء مدغشقر، ولكن الرئيس راجولينا واجه انتقادات لطريقة استجابته لتفشي الوباء.


مدغشقر

تلاميذ

كورونا

وزراء مدغشقر

علاج كورونا

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