حصاد الوزارات.. بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال متعافى كورونا للتبرع بالبلازما

كتب محمد صبحى

شهدت الوزارات الحكومية اليوم الأحد، نشاطا مكثفا في إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية ، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :

