اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال متعافى كورونا للتبرع بالبلازما

الأحد، 07 يونيو 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال متعافى كورونا للتبرع بالبلازما كورونا
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الوزارات الحكومية اليوم الأحد، نشاطا مكثفا في إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية ، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :
 

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000 جنيه





قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر





بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما





فيديو.. الصحة تشرح طرق تفادى عدوى كورونا حال مخالطة الحالات الإيجابية





القوى العاملة: صرف 28 مليون جنيه لـ 56 ألف عامل غير منتظم ببني سويف





بروتوكول بين الهجرة والاتصالات للتحول الرقمى والدعم المعلوماتى بـ 40 مليون جنيه





السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام





صور.. التنمية المحلية تضع بوابات تعقيم بديوان الوزارة للوقاية من كورونا





الزراعة: إجراءات لحماية حديقة حيوان الجيزة من موجة الحر والتطهير ضد كورونا





الزراعة: صادرات الخضر والفاكهة تغزو الأسواق العالمية بـ3.2 مليون طن





وزيرة الصحة توجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات بمستشفى بور فؤاد العام





توزيع 4875 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية على حالات كورونا البسيطة فى الجيزة





الكهرباء: 450 مليون جنيه لتطوير شبكات التوزيع فى محافظة المنيا





البيئة: توقعات بأن تكون 2020 أحد كثر السنوات حرارة نتيجة التغيرات المناخية





الصحة تكشف حقيقة صور مفبركة لتقديمات الالتحاق بمدارس التمريض بالوزارة.. صور





المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة





نقيب الأطباء يجتمع مع وزيرة الصحة لبحث مسكلة تكليف دفعة 2020





الرى: إزالة 14 حالة تعدى على النيل فى بنى سويف





كيف توفر التعليم مناخا صحيا للطلاب أثناء امتحان الثانوية؟.. اعرف التفاصيل





فيديو.. الصحة تنشر إرشادات للمخالطين للمصابين بكورونا أثناء العزل المنزلى




 


حصاد الوزارات

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

وزاره الصحة

وزاره التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من بروتوكول علاج مرضى كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 05:00 م

حصاد وزارة قطاع الأعمال العام خلال 2019.. هيكلة شاملة للشركات

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 04:26 م

تعرف على حصاد وزارة التعليم العالى فى مجالات الإيفاد للخارج

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 03:00 ص

حصاد وزارة التعليم العالى فى قطاع البحث العلمى خلال عام 2018

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 11:55 ص

حصاد وزارة العدل 2018.. تنفيذ 24 مشروعا وتفعيل المنظومة الإلكترونية

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة