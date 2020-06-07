حصاد الوزارات.. بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال متعافى كورونا للتبرع بالبلازما

شهدت الوزارات الحكومية اليوم الأحد، نشاطا مكثفا في إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية ، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :
التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000 جنيه
قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر
بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما
فيديو.. الصحة تشرح طرق تفادى عدوى كورونا حال مخالطة الحالات الإيجابية
القوى العاملة: صرف 28 مليون جنيه لـ 56 ألف عامل غير منتظم ببني سويف
بروتوكول بين الهجرة والاتصالات للتحول الرقمى والدعم المعلوماتى بـ 40 مليون جنيه
السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام
صور.. التنمية المحلية تضع بوابات تعقيم بديوان الوزارة للوقاية من كورونا
الزراعة: إجراءات لحماية حديقة حيوان الجيزة من موجة الحر والتطهير ضد كورونا
الزراعة: صادرات الخضر والفاكهة تغزو الأسواق العالمية بـ3.2 مليون طن
وزيرة الصحة توجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات بمستشفى بور فؤاد العام
توزيع 4875 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية على حالات كورونا البسيطة فى الجيزة
الكهرباء: 450 مليون جنيه لتطوير شبكات التوزيع فى محافظة المنيا
البيئة: توقعات بأن تكون 2020 أحد كثر السنوات حرارة نتيجة التغيرات المناخية
الصحة تكشف حقيقة صور مفبركة لتقديمات الالتحاق بمدارس التمريض بالوزارة.. صور
المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة
نقيب الأطباء يجتمع مع وزيرة الصحة لبحث مسكلة تكليف دفعة 2020
الرى: إزالة 14 حالة تعدى على النيل فى بنى سويف
كيف توفر التعليم مناخا صحيا للطلاب أثناء امتحان الثانوية؟.. اعرف التفاصيل
فيديو.. الصحة تنشر إرشادات للمخالطين للمصابين بكورونا أثناء العزل المنزلى
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