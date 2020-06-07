اليوم السابع
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توريد 486 ألف و 188 طن قمح لشون وصوامع البحيرة وكفر الشيخ

الأحد، 07 يونيو 2020 11:48 ص
توريد 486 ألف و 188 طن قمح لشون وصوامع البحيرة وكفر الشيخ توريد قمح - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان - البحيرة ناصر جودة

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، فتم استلام 173 ألف و 756 طن و 5 كجم من محصول القمح من المزارعين، لافتًا أن هناك 22 منفذاً تابعاَ للجهات المسوقة التابعة لكلاً من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المساحة من الأراضي المنزرعة بالقمح في المحافظة بلغت 246 ألف و 742 فدان، بزيادة 21 ألف و 439 فدان عن العام الماضي، ومتوسط انتاجية الفدان من 2 ونصف إلي 3 والمستهدف توريده 181 ألف طن بنسبة 30% للشون والصوامع، من جملة إنتاج المحافظة بزيادة 45 ألف و 333 طن عن العام الماضي، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوريد والاستلام للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتوريد الاقماح بدرجات النظافة المعلن عنها.

شدد محافظ كفرالشيخ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مضيفاً أن الوزارة حددت موسم توريد القمح المحلي من 15 أبريل ولمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020، على أن تكون مواعيد عمل لجان استلام الاقماح من 8 صباحاً حتى 8 مساءً.

وجه محافظ كفرالشيخ، اللجان المختصة للفرز  و استلام الاقماح بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددًا على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه أثناء الاستلام لبيان درجة النقاوة، وعدم خلط أي اقماح مستوردة مع اقماح محلية او توريد اقماح قديمة وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الاقماح المحلية الموردة.

على جانب آخر، أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن توريد 312432 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الأحد 7 بالشون والصوامع.

يذكر انه تم الانتهاء من حصاد إجمالي المساحة المنزرعة قمح بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 367295 فدان، كما أن إجمالي عدد الشون والصوامع التى تقوم بإستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و 5 صوامع مطورة .

ويتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .

 

 


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