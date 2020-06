تقرير يحذر: 308 من أنواع النباتات والحيوانات فى كندا معرضه للخطر

كتب محمد رضا

أكد تقرير أن هناك عددا قليلا من الحيوانات الكندية بشكل رمزى أكثر من القندس، وعدد قليل من النباتات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبلاد أكثر من أوراق القيقب، لكن فى حين أن هذه الأنواع قد اعتبرت لفترة طويلة جزءًا من الهوية البيئية للأمة، إلا أنها توجد أيضًا فى أماكن أخرى.

لذا قد يكون الكنديون أفضل حالًا فى جعل Peary caribou و Vancouver lamprey حيواناتهم الوطنية، ووضع البرايا المشعر على العلم الوطنى، وذلك حسب ما جاء فى تقرير جديد يحدد الأنواع الفريدة للحيوانات والنباتات فى كندا، ويحذر من أن العديد منهم فى خطر.

بعد عامين من العمل، حددت منظمة " Ours to Save " 308 نوعًا وسلالة فرعية موجودة فقط داخل حدود كندا، وبالتعاون بين منظمة Nature Conservancy of Canada و NatureServe Canada ، كان الهدف من التقرير توثيق الأنواع المستوطنة فى الدولة المترامية الأطراف، لكن سرعان ما وجد المؤلفون أن الكثيرين يواجهون خطر الانقراض، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال دان كراوس، عالم الأحياء الأول فى منظمة حفظ الطبيعة الكندية، فى بيان نشر مع التقرير، "لا يمكن لأمة أخرى حماية هذه المجموعة من جميع الأنواع الكندية، إن الحفاظ عليها متروك تمامًا للكنديين"، ووفقًا للتقرير، فإن 10% فقط من الأنواع المتوطنة فى كندا تعتبر "آمنة عالميًا" أو "آمنة على ما يبدو"، وقال المؤلفون أيضًا إنهم لم يتمكنوا من العثور على معلومات كافية لإجراء تقييم كامل لحالة ما يقرب من ثلث الأنواع المتوطنة فى كندا.

وتعهدت كندا، ثانى أكبر دولة فى العالم، فى السابق بتخصيص 17% من أراضيها ومناطق المياه العذبة للحماية بحلول نهاية العام، وفى الوقت نفسه، أصبحت البلاد عرضة بشكل متزايد لتأثيرات أزمة المناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات والتحات، وكلها تؤثر على بقاء الأنواع المتوطنة.

بدوره، قال باتريك هنرى، المدير التنفيذى لشركة NatureServe Canada ، فى بيان: "العديد من الأنواع الوطنية المتوطنة فى كندا لديها نطاقات مقيدة، مما يجعلها عرضة بشكل خاص لفقدان الموائل وتغير المناخ والأنواع الغازية".

تم العثور على البتلات البيضاء الرقيقة لشعر برايا النادر فقط على طول الجزء الضيق من الساحل الشمالى للأقاليم الشمالية الغربية، وهى منطقة مهددة بشدة من أزمة المناخ وارتفاع مستويات البحر.

تم جمع الزهرة، المعروفة منذ فترة طويلة لدى السكان الأصليين، لأول مرة من قبل الأوروبيين خلال رحلة فرانكلين فى عام 1826، وتم استخدام المجلات من البعثة لنقل هذه الزهور البرية - جزء من عائلة الخردل - بعد أكثر من 150 عامًا.

ويوجد آخرون، مثل نبات أستر فى نيو برونزويك، فى مواقع مختارة قليلة على طول شواطئ ومستنقعات الملح فى خليج سانت لورانس، ويهددهم التطور الساحلى وارتفاع مستوى سطح البحر.

يؤكد البعض، مثل السلالات الفرعية لكارلوتا من رصيف Steller's ذو الألوان الداكنة، حقيقة أنه فى حين تم تغطية أجزاء كبيرة من البلاد بواسطة الأنهار الجليدية منذ 10000 عام، بقيت جيوب أخرى خالية من الجليد، مما سمح للأنواع بالازدهار وتصبح مميزة وراثيًا عن نظيراتها غير الساحلية.

وبسبب جغرافيتها الفريدة، فإن مقاطعة كولومبيا البريطانية لديها أعلى تركيز للأنواع المستوطنة، مثل جزيرة مرموت وجزيرة فانكوفر وزبدة الماء، كما يطلق على مناطق مثل أرخبيل Haida Gwaii الوعرة على الساحل الغربى للمقاطعة، حيث توجد أكبر سلالات جاى من Steller ، "نقطة ساخنة" من قبل التقرير بسبب كثرة تضمين الرخويات والطحالب والخنافس.

فى حين أن معظم الأنواع الواردة فى التقرير هى حشرات أو نباتات، فإن عددًا من الثدييات فريد أيضًا فى الدولة - ويعكس أيضًا تدهور الموائل والإفراط فى الصيد، فيما تم القضاء على البيسون الخشب، الذى يزدهر فى منتزه وود بوفالو الوطنى، فى الولايات المتحدة، والرافعة الديكية لديها فقط مجموعات تكاثر برية متبقية فى كندا، على الرغم من الجهود المبذولة فى أماكن أخرى لإحياء الأنواع.

أما الذئب الشرقى، الذى يتكاثر مع الذئاب الرمادية الأكبر حجما والقيوط الشرقية الصغيرة، كان يشاع مرة واحدة فى شمال شرق الولايات المتحدة، ولكن الآن يسمع صراخه إلى حد كبير فقط فى حديقة ألجونكوين فى أونتاريو، وقال كراوس: "إن حماية هذه الأنواع هى أولوية كندا فى مكافحة فقدان التنوع البيولوجى العالمى.. وإن نتيجة فشلنا فى الحفاظ عليها هى انقراضها".